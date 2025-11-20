Ο Πάνος Μαρινόπουλος πέθανε σε ηλικία 74ων ετών.

Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος ήταν μέλος της ιστορικής ελληνικής οικογένειας, που για δεκαετίες δραστηριοποιούνταν στο λιανεμπόριο και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ. Ο θάνατός του επήλθε από ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια.

Η οικογένεια Μαρινόπουλου ξεκίνησε τη διαδρομή της το 1893 με ένα φαρμακείο στην Ομόνοια και σταδιακά δημιούργησε έναν πολυκλαδικό όμιλο, ο οποίος επεκτάθηκε στο λιανεμπόριο με τη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, καθώς και στον χώρο των διεθνών εμπορικών σημάτων με συνεργασίες σε ένδυση, καφέ και φάρμακο.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος συμμετείχε στη διοικητική και επιχειρηματική λειτουργία της οικογένειας σε περιόδους ανάπτυξης, αλλά και στην επόμενη φάση, κατά την οποία ο όμιλος αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες.

Στην προσωπική του ζωή, ο Πάνος Μαρινόπουλος, Πανάρας για τον στενό του κύκλο απέκτησε δύο παιδιά από τον γάμο του με την Ιωάννα Μαρινοπούλου, η οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο εξωτερικό.

Ο όμιλος Μαρινόπουλος

Ο όμιλος Μαρινόπουλος ιδρύθηκε το 1961 από την οικογένεια με την ονομασία Self Service Μαρινόπουλος. Το πρώτο κατάστημα άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 1961 επί της Οδού Κανάρη 9 στο Κολωνάκι (τότε Κανάρη και Μηλιώνη 2), και ήταν το πρώτο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Η οικογένεια είχε ήδη ισχυρή παρουσία απ' τον Νοέμβριο του 1893 ισχυρή παρουσία στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας με το πρώτο φαρμακείο να ανοίγει στα Εξάρχεια,στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ζωοδόχου Πηγής.

Το 1948 είχε ιδρύσει τη ΦΑΜΑΡ. Το 1965 ξεκίνησε η συνεργασία με τη Le Printemps και τα καταστήματα της εταιρείας μετονομάζονται σε Prisunic Μαρινόπουλος. Ήδη μέχρι τότε η εταιρία διατηρούσε 3 σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας. Με την έναρξη της συνεργασίας με την Prisunic, άνοιξε ένα ακόμα κατάστημα το 1965 στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Το 1973, «γεννήθηκε» η ιστορική μασκότ της εταιρείας, ο Πι-Μι, με το σλόγκαν αν αγαπάτε τη δραχμή σας!. Έως το 1979 η εταιρία είχε14 καταστήματα σούπερ μάρκετ, 11 στην Αθήνα και 3 στην Θεσσαλονίκη. Η συνεργασία κατέρρευσε στα μέσα του 1994 με τη διάλυση του Γαλλικού ομίλου.

Το 1993 είχε ξεκινήσει η συνεργασία, μέσω της Υπερμαρινόπουλος ΑΒΕΤΕ με την Continent Hellas, ανταλλάσσοντας μετοχές της τάξεως του 20%, εισάγοντας τον θεσμό των hypermarkets στην Ελλάδα, δηλαδή καταστημάτων άνω των 2000μ². Υπήρχαν ήδη τα ''Υπέρ'' Prisunic Μαρινόπουλος, με το πρώτο κατάστημα να ανοίγει το 1972 στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, τα οποία θεωρητικά ήταν τα πρώτα υπερμάρκετ στην Ελλάδα, αλλά δεν ξεπερνούσαν το μέγεθος των 1000-2000 τετραγωνικών, έτσι ώστε σήμερα το μοντέλο καταστήματος αυτό να θεωρείται απλό σούπερ μάρκετ.

Πρώτο υπερμάρκετ Continent άνοιξε το 1991 στον Άλιμο, στη συμβολή των οδών Λαμίας & Παλαιστίνης, δεύτερο στις 25 Φεβρουαρίου 1993, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, στα σημερινά ΙΚΕΑ, τρίτο το 1994 στη Νέα Ιωνία, στην οδό Ιφιγενείας 69, και στις αρχές του 1996 στην Ευκαρπία.

To 1999 ξεκίνησε η συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία λιανικού εμπορίου τροφίμων Carrefour και ανέλαβε άμεσα και τις δραστηριότητες της Promodes στην Ελλάδα, δηλαδή την Continent Hellas ΑΕ και την Dia Hellas ΑΕ. Παράλληλα οι Γάλλοι απευθύνθηκαν στους ιδιοκτήτες του ομίλου Μαρινόπουλου κι έτσι δημιουργήθηκε ο όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος, υπό την Champion, με τη συμμετοχή ανάμεσα στο γαλλικό και τον ελληνικό όμιλο να είναι από κοινού στο 50% - 50% και την ονομασία των καταστημάτων Champion Μαρινόπουλος.

Τον Απρίλιο του 2000 πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση και η νέα εταιρεία ονομάζεται Carrefour Μαρινόπουλος ΑΕ, η οποία απορρόφησε τις εταιρείες Νίκη ΑΕ, Υπερμαρινόπουλος ΑΒΕΤΕ, Μαρινόπουλος Βορ. Ελλάδας ABETE (πρώην Πασχαλιάς), Εταβίκ ΑΕ, ΚΕΑΠ ΑΕ και την Continent Hellas ΑΕ. Η Dia Hellas ΑΕ πέρασε στα χέρια της μητρικής Carrefour SA.

Η γαλλική αλυσίδα μαζί με την οικογένεια Μαρινόπουλου εξαγόρασαν παράλληλα την αλυσίδα Ξυνός Markets στην Αθήνα και Πειραϊκόν στον Πειραιά το 2004 καθώς και τις αλυσίδες Λαλιώτης στην Βοιωτία και της Κρόνος στην Πάτρα το 2014 η οποία όμως παρέμεινε στην αγορά με την επωνυμία της.

Στις 15 Ιουνίου 2012, η Carrefour ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ελληνική αγορά εξαγοράζοντας οι Αφοί Μαρινόπουλοι το μερίδιό της. Παρ’ όλα αυτά, τα σύμβολα και σήματα της εταιρείας παρέμειναν στην ελληνική αγορά μέχρι το 2016, έχοντας συνάψει ειδική συμφωνία δικαιοχρησίας. Στις 26 Ιουλίου 2012 η Καρφούρ Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου, Εκμεταλλέυσεως Εμπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων και Ασκήσεως Τουριστικών Δραστηριοτήτων απορροφήθηκε από τον όμιλο Μαρινόπουλος. Από τα τέλη του 2008 μέχρι τον Φεβρουάριο το 2009, τα Champion Μαρινόπουλος είχαν γίνει Carrefour Μαρινόπουλος. Το 2010 τα Dia είχαν αποχωρήσει από την ελληνική αγορά και τα καταστήματά της απορροφήθηκαν από τον όμιλο Μαρινόπουλος και μετατράπηκαν ως επί το πλείστον σε Carrefour Express.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία δεν πλήρωνε τους προμηθευτές της με αποτέλεσμα από τον Ιούλιο του 2015 να ξεκινήσουν προβλήματα με τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων. Τα προβλήματα αυτά χειροτέρεψαν στα τέλη Αυγούστου του 2015 με σημαντική πλέον έλλειψη προϊόντων από τα καταστήματα, έχοντας μείνει οι επιταγές ακάλυπτες. Οι αξιώσεις των πιστωτών της εταιρείας είχαν ανέλθει στα €1.490.755.496 ευρώ τον Ιούνιο του 2016.

Τον Μάιο του 2016, υπό τη νέα διοίκηση του Γιώργου Μήτραινα από τον Απρίλιο, η εταιρεία ξεκίνησε μια τελευταία προσπάθεια ανάταξης σε συνεργασία με την ΑΣΟΕΕ, υιοθετώντας νέο εμπορικό σήμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι τζίροι και η εταιρία να οδηγηθεί στις 28 Ιουνίου 2016 να καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα για να προστατευτεί από τους προμηθευτές της. Το δικαστήριο που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου ενέκρινε προσωρινά την προστασία από τους προμηθευτές της, ενώ ορίστηκε νέο δικαστήριο στις 29 Σεπτεμβρίου για την τελική υπαγωγή στο άρθρο 99, για να υπάρξουν κινήσεις για την σωτηρία της εταιρείας.

Ενδιαφέρον για την εξαγορά της εταιρείας έδειξε ο όμιλος Σκλαβενίτη. Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της εταιρείας και τις τράπεζες, ανακοινώθηκε η εξαγορά του Ομίλου Μαρινόπουλος από τον όμιλο Σκλαβενίτη. Η εξαγορά εγκρίθηκε απο δικαστική απόφαση στις 16 Ιανουαρίου 2017 και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 26 του ίδιου μήνα.