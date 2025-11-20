Η επιχειρηματική διαδρομή του Πάνου Μαρινόπουλου.

Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος, μέλος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας που συνδέθηκε επί δεκαετίες με την ανάπτυξη του λιανεμπορίου και της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα. Ο θάνατός του επήλθε από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια.

Η οικογένεια Μαρινόπουλου ξεκίνησε τη διαδρομή της το 1893 με ένα φαρμακείο στην Ομόνοια και σταδιακά δημιούργησε έναν πολυκλαδικό όμιλο, ο οποίος επεκτάθηκε στο λιανεμπόριο με τη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, καθώς και στον χώρο των διεθνών εμπορικών σημάτων με συνεργασίες σε ένδυση, καφέ και φάρμακο.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος συμμετείχε στη διοικητική και επιχειρηματική λειτουργία της οικογένειας σε περιόδους ανάπτυξης, αλλά και στην επόμενη φάση, κατά την οποία ο όμιλος αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες.

Το 2016, η κατάρρευση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Μαρινόπουλος» και η αίτηση υπαγωγής της στο άρθρο 106Β του πτωχευτικού κώδικα αποτέλεσαν σημείο καμπής για την ελληνική αγορά. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανακατατάξεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο και ανέδειξε ζητήματα βιωσιμότητας, χρηματοδότησης και εταιρικής διακυβέρνησης που απασχόλησαν έντονα τον επιχειρηματικό κόσμο.

Παράλληλα, μέρος των εταιρικών δραστηριοτήτων της οικογένειας βρέθηκε τα επόμενα χρόνια στο επίκεντρο διαδικασιών ρύθμισης και διεκδικήσεων, όπως πλειστηριασμοί ακινήτων που αφορούσαν εταιρικά χρέη.

Στην προσωπική του ζωή, ο Πάνος Μαρινόπουλος - ο Πανάρας για τους πολύ στενούς του φίλους - απέκτησε δύο παιδιά από τον γάμο του με την Ιωάννα Μαρινοπούλου, η οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο εξωτερικό.

Η οικογένεια απέφυγε τη δημόσια έκθεση μετά τις εξελίξεις του 2016, επιλέγοντας περιορισμένη παρουσία στα ελληνικά επιχειρηματικά δρώμενα.