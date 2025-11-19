Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή (21/11)- με κλειστούς δρόμους και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης- λόγω εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Από τις 06:00 έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων και θα διακοπεί σταδιακά η κυκλοφορία στις εξής οδούς:
- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
Επίσης, από τις 11:20 έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στα εξής σημεία:
- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
- Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου.
- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αμαλίας.