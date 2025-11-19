Οι δρόμοι που θα κλείσουν και οι ώρες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή (21/11)- με κλειστούς δρόμους και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης- λόγω εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από τις 06:00 έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων και θα διακοπεί σταδιακά η κυκλοφορία στις εξής οδούς:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Επίσης, από τις 11:20 έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στα εξής σημεία: