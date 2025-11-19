Εξαίρεση είναι πάντως οι ανακοπές που προσδιορίζονται ακόμη και το 2037!

Θεαματική μείωση του μέσου χρόνου έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων έχει φέρει ο νέος δικαστικός χάρτης μέσα στους 9 μήνες εφαρμογής του, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τις επιδόσεις όλων των Πρωτοδικείων της χώρας.

Ούτε καν ο ίδιος ο υπουργός Γιώργος Φλωρίδης αλλά και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, όπως τόνισαν, δεν περίμεναν τα εντυπωσιακά, όπως τα χαρακτήρισαν αποτελέσματα που είχε η εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη , με την οποία μειώθηκε ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων σχεδόν στο μισό. Όπως τόνισαν, η πλειοψηφία των Πρωτοδικείων όλης της χώρας εκδίδει πλέον την πρωτόδικη απόφαση μέσα σε 280 ημέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο μέσος χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στα Πρωτοδικεία της χώρας, μειώθηκε από τις 750 ημέρες στις 364, δηλαδή επήλθε μείωση κατά 53,2%, ενώ στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, αυτό της Αθήνας, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων μειώθηκε στις 513 ημέρες από τις 1.422, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από τα 4 χρόνια σε 1,5 έτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του γραφείου συλλογής στατιστικών στοιχείων (JustStat) του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Φλωρίδη, ο χρόνος αυτός θα μειωθεί ακόμη περισσότερο, μόλις αρχίσει να εφαρμόζεται και νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο κ. Μπούγας χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο χώρο της Δικαιοσύνης την υλοποίηση του νέου Δικαστικού Χάρτη, ανακοινώνοντας πως θα συσταθεί διαρκής επιτροπή ελέγχου της πορείας του νέου Δικαστικού Χάρτη και όπου κρίνεται αναγκαίο θα υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις.

Στατιστικά στοιχεία για την απονομή της Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία στο Πρωτοδικείο της Αθήνας μειώθηκε στις 513 ημέρες από τις 1.422 η έκδοση των αποφάσεων, δηλαδή μειώθηκε από τα 4 χρόνια σε 1,5 χρόνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μειώθηκε στις 227 ημέρες από 376, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από 1 χρόνο σε 7,5 μήνες.

Στο Πρωτοδικείο Πειραιά μειώθηκε στις 280 ημέρες από τις 364, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από τον έναν χρόνο στους 9 μήνες περίπου.

Παράλληλα, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων στις πρωτοδικειακές περιφέρειες της χώρας μειώθηκε σημαντικά, με τις ημέρες να περιορίζονται από 705 σε 364. Δηλαδή, επήλθε μείωση του χρόνου έκδοσης των αποφάσεων κατά περίπου 53,2% (από τα δυο χρόνια σε ένα έτος περίπου), γεγονός που καταδεικνύει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων.

Μοναδική «παραφωνία»πάντως στους ρυθμούς επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης είναι η τεράστια καθυστέρηση που εξακολουθεί να παρατηρείται στην εκδίκαση των ανακοπών οι οποίες στο Πρωτοδικείο της Αθήνας,, προσδιορίζονται ακόμη και για το 2037(!) εξαιτίας των χιλιάδων πλειστηριασμών.