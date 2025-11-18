Λόγω της κακοκαιρίας προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο της Κόνιτσας.

Ένας κεραυνός έπεσε σε τριώροφη οικοδομή στα Ιωάννινα και προκάλεσε πανικό το βράδυ της Τρίτης στους κατοίκους, καθώς η κακοκαιρία «χτυπά» περιοχές της Ηπείρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ στην περιοχή των Αμπελοκήπων σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Σαράφη.

Σύμφωνα με το EpirusPost, η οικοδομή είχε στέγη από κεραμίδια με αποτέλεσμα πολλά να σπάσουν και να εκτοξευθούν στον αέρα ενώ λόγω του κεραυνού δημιουργήθηκε τρύπα στη σκεπή.

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική και αστυνομίας ενώ διαπιστώθηκε ότι στην τσιμεντένια πλάκα που υπάρχει κάτω από το κεραμοσκεπή δεν είχαν προκληθεί ρωγμές ή άλλες ζημιές. Από το περιστατικό υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Η καταρρακτώδης βροχή δημιούργησε προβλήματα και στο οδικό δίκτυο της Κόνιτσας, λόγω μικροκατολισθήσεων και φερτών υλικών. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο, με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε. Τα άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με τη βοήθεια πυροσβεστών ενώ μηχάνημα του Δήμου μεταβαίνει στην περιοχή για να κάνει διάνοιξη του δρόμου.

Στην Ηγουμενίτσα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεριζώθηκε πλάτανος στην παραλιακή οδό. Ο πλάτανος έπεσε σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς.

