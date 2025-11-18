Στην Ελλάδα το έντονο κύμα κακοκαιρίας. Πού χρειάζεται προσοχή.

Έντονα καιρικά φαινόμενα ξεκίνησαν στη ΒΔ Ελλάδα με τον χάρτη επικινδυνότητας για την κακοκαιρία να εφιστά την προσοχή των κατοίκων ιδιαίτερα σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία και κυρίως κοντά στα σύνορα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ βροχές και καταιγίδες θα έχουμε:

α. Στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. Την Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Οι καταιγίδες λίγο μετά τις 23:00

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

LIVE η πορεία των καταιγίδων

Η πρόγνωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου

{https://exchange.glomex.com/video/v-dec06th136p5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσα ανέφερε ο Τάσος Αρνιακός

{https://exchange.glomex.com/video/v-dec0y6htidlt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κλεαρχο Μαρουσάκη την Τετάρτη, το κύμα κακοκαιρίας θα προσπαθήσει να μετατοπιστεί λίγο πιο ανατολικά και βόρεια. Και πάλι στο επίκεντρο θα βρεθεί η βορειοηπειρωτική χώρα και το βόρειο Ιόνιο, όπου εκεί θα έχουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες που είναι σε θέση να δημιουργήσουν εκτεταμένα πλημμυρικά επεισόδια.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα βλέπουμε τον ήλιο να εναλάσσεται με τις συννεφιές, οι οποίες θα καλύπτουν για μεγάλο διάστημα τον ουράνιο θόλο ιδιαίτερα για περιοχές του ανατολικού Αιγαίου και της ανατολικής βορειοηπειρωτικής χώρας, ενώ δεν αποκλείεται στο πέρασμά τους να αφήνουν και λίγες τοπικές βροχές.

Έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο, με μία τάση μέσα στην Κυριακή να μπει για λίγο ο βοριάς και να πέσει η θερμοκρασία για να δούμε και χιόνια στα βουνά μας κυρίως για τη βόρεια Ελλάδα.