Σε κλοιό κακοκαιρίας μπαίνει από σήμερα η χώρα, καθώς το επόμενο 48ωρο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και σταδιακά την Αιτωλοακαρνανία.

Την ίδια ώρα βαρυχειμωνιά πρόκειται να «χτυπήσει» τις επόμενες ημέρες μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου, όπου - σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη - «θα δούμε τα χιόνια να επισκέπτονται ακόμη και μεγάλες πόλεις».

«Στον αντίποδα, προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου το φθινόπωρο κυριαρχεί», ενώ οι «χειμωνιάτικες εξάρσεις» θα κάνουν την εμφάνισή τους στην χώρα μας στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνιση τους αρχικά στα βουνά και σταδιακά ίσως και χαμηλότερα.

Σημειώνεται πως νωρίτερα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης - στην αναλυτική του πρόγνωση - υποστήριξε πως το κύμα κακοκαιρίας την Τετάρτη θα μετατοπιστεί λίγο πιο ανατολικά και βόρεια. Και πάλι στο επίκεντρο θα βρεθεί η βορειοηπειρωτική χώρα και το βόρειο Ιόνιο, όπου εκεί θα έχουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες που είναι σε θέση να δημιουργήσουν εκτεταμένα πλημμυρικά επεισόδια.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα βλέπουμε τον ήλιο να εναλάσσεται με τις συννεφιές, οι οποίες θα καλύπτουν για μεγάλο διάστημα τον ουράνιο θόλο ιδιαίτερα για περιοχές του ανατολικού Αιγαίου και της ανατολικής βορειοηπειρωτικής χώρας, ενώ δεν αποκλείεται στο πέρασμά τους να αφήνουν και λίγες τοπικές βροχές.

Έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο, με μία τάση μέσα στην Κυριακή να μπει για λίγο ο βοριάς και να πέσει η θερμοκρασία για να δούμε και χιόνια στα βουνά μας κυρίως για τη βόρεια Ελλάδα.