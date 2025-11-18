Σε κλοιό κακοκαιριών τα βορειοηπειρωτικά τμήματα της χώρας τις επόμενες ημέρες. Για τα πρώτα χιόνια κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Το υπόλοιπο της εβδομάδας θα κυλήσει με διαδοχικές κακοκαιρίες, οι οποίες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα μας έρχονται από την περιοχή της βόρειας Ιταλίας.

Περιμένουμε διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά με αποτέλεσμα να έχουμε για πολύ μεγάλο διάστημα βροχές και μάλιστα τοπικές καταιγίδες, με έμφαση τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Σήμερα Τρίτη, τα πιο έντονα φαινόμενα προβλέπονται προς το Ιόνιο, την Ήπειρο, δυτική Στερεά, όπου δεν αποκλείεται να έχουμε και μικροπλημμυρικά επεισόδια τις επόμενες ημέρες.

Έρχονται συνεχόμενα κύματα κακοκαιριών που θα δίνουν μεγάλο όγκο νερού σε εκείνες τις περιοχές.

Παράλληλα θα επηρεαστούν και άλλα τμήματα της βόρειας Ελλάδας χωρίς όμως να είναι έντονα τα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, αρκετά ενισχυμένοι, στο Ιόνιο έως και 7 μποφόρ, και στο βόρειο βορειοανατολικό Αιγαίο έως και 8 μποφόρ.

Ο βοριάς θα μας συντροφεύει μέχρι και την Παρασκευή έως και το Σάββατο παράλληλα με το βροχερό αυτό σκηνικό.

Η θερμοκρασία θα φθάσει 23 - 24 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Εξαίρεση η δυτική και βόρεια Ελλάδα μιας και εκεί περιμένουμε και βροχοπτπώσεις.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε σημαντικές βροχές τουλάχιστον μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Οι συννεφιές θα κυριαρχούν στον ουράνιο θόλο και θα έχουμε συνθήκες αυξημένης υγρασίας τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι έως και 6 μποφόρ και ο υδράργυρος έως και 24 βαθμούς Κελσίου.,

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε συννεφιές και αργότερα λίγες βροχές που δεν θα προβληματίζουν. Θα έχουμε ένα βροχερό σκηνικό κατά περιόδους μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Οι άνεμοι δεν προνληματίζουν με αξαίρεση τα 3 πόδια της Χαλκιδικής όπου οι νοτιάδες θα πνέουν στα 5 με 6 μποφόρ. Μέχρι 18-19 βαθμούς ο υδράργυρος.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τετάρτη, το κύμα κακοκαιρίας θα προσπαθήσει να μετατοπιστεί λίγο πιο ανατολικά και βόρεια. Και πάλι στο επίκεντρο θα βρεθεί η βορειοηπειρωτική χώρα και το βόρειο Ιόνιο, όπου εκεί θα έχουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες που είναι σε θέση να δημιουργήσουν εκτεταμένα πλημμυρικά επεισόδια.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα βλέπουμε τον ήλιο να εναλάσσεται με τις συννεφιές, οι οποίες θα καλύπτουν για μεγάλο διάστημα τον ουράνιο θόλο ιδιαίτερα για περιοχές του ανατολικού Αιγαίου και της ανατολικής βορειοηπειρωτικής χώρας, ενώ δεν αποκλείεται στο πέρασμά τους να αφήνουν και λίγες τοπικές βροχές.

Έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο, με μία τάση μέσα στην Κυριακή να μπει για λίγο ο βοριάς και να πέσει η θερμοκρασία για να δούμε και χιόνια στα βουνά μας κυρίως για τη βόρεια Ελλάδα.

