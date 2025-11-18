Τι τρώμε ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου που τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Νοέμβρη και φέτος «πέφτει» Παρασκευή.

Διανύουμε τις πρώτες μέρες της νηστείας των Χριστουγέννων 2025 που ξεκίνησε στις 15 Νοέμβρη και θα κρατήσει σαράντα μέρες ήτοι μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων στις 24 Δεκέμβρη. Αποκαλείται και ως «μικρή Σαρακοστή». Είναι μια από τις νηστεία που ακολουθούν πολλοί πιστοί ευλαβικά θέλοντας να προετοιμαστούν για την χαρμόσυνη είδηση της Γέννησης του Θεανθρώπου.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση κατά την νηστεία αυτή τρώμε ψάρι (όλες τις ημέρες πλην Τετάρτης και Παρασκευής) από την αρχή της μέχρι και την 17η Δεκεμβρίου (αν δεν είναι Τετάρτη ή Παρασκευή). Ψάρι καταλύουμε επίσης και κατά την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, οποιαδήποτε ημέρα κι αν πέσει. Φέτος «πέφτει» την προσεχή Παρασκευή 21 του μήνα. Επομένως, στις 21 Νοεμβρίου ενώ κανονικά η Παρασκευή είναι ημέρα αυστηρής νηστείας, λόγω της μεγάλης θεομητορικής εορτής επιτρέπεται να φάμε ψάρι.

Νηστεία Χριστουγέννων 2025: Πώς διαμορφώνεται το διατροφολόγιο μέχρι τις 24 Δεκέμβρη

Από 15 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου: Επιτρέπεται η κατάλυση ψαριού κάθε μέρα, εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή (που νηστεύουμε άνευ ελαίου/ξηροφαγία).

Από 18 έως 24 Δεκεμβρίου: Γίνεται αυστηρότερη. Επιτρέπεται μόνο η κατάλυση οίνου και ελαίου (λάδι και κρασί), εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή (άνευ ελαίου/ξηροφαγία).

24 Δεκεμβρίου (Παραμονή): Γίνεται αυστηρή νηστεία (ξηροφαγία), εκτός αν πέσει Σάββατο ή Κυριακή, οπότε τρώγεται λάδι.