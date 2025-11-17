«Το Πολυτεχνείο ζει»: 52 χρόνια μετά την εξέγερση για τη Δημοκρατίας, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία μνήμης.

Χιλιάδες κόσμου έδωσε δυναμικό «παρών» στην πορεία για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πόλεις της χώρας φωνάζοντας «Το Πολυτεχνείο ζει» και «Ψωμί- Παιδεία- Ελευθερία», συνθήματα πιο επίκαιρα από ποτέ σήμερα.

Η μεγάλη πορεία κατέληξε στην αμερικανική πρεσβεία περίπου στις 20:00. Κάποια μπλοκ επιχείρησαν να φτάσουν στην ισραηλινή πρεσβεία αλλά αστυνομικές δυνάμεις «μπλόκαραν» την πορεία τους στο ύψος της Πανόρμου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb68h0ermpt?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάνω από 5.000 αστυνομικοί, αύρες και drones είχε επιστρατεύσει η Ελ.ΑΣ για την αποφυγή επεισοδίων αλλά και τη φύλαξη γύρω από το Πολυτεχνείο, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, των πρεσβειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Εξαρχείων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb5t28y2kip?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με την αστυνομία πάνω από 15.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στην πορεία της Αθήνας ωστόσο εκτιμάται ότι η πορεία ξεπέρασε σε συμμετοχή τις 25.000 άτομα. Χαρακτηριστικό του όγκου της πορείας είναι ότι η κεφαλή έφτασε στην πρεσβεία των ΗΠΑ, λίγο μετά τις 18:15 και η διαδήλωση ολοκληρώθηκε περίπου στις 20:30.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb5cev8ykyp?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb53lbak5ip?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μέχρι νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 43 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη της πορείας, γύρω από το Πολυτεχνείο. Οι συλλήψεις αφορούν παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων και η μία για κλοπή. Συνολικά η αστυνομία είχε κάνει 1.072 ελέγχους μέχρι το μεσημέρι πριν ξεκινήσει η πορεία στην Αθήνα.

Πέντε προσαγωγές και δύο συλλήψεις έγιναν και στην Θεσσαλονίκη, πριν ξεκινήσει η πορεία και 20 προσαγωγές έγιναν στην Πάτρα.

Μετά το τέλος της πορείας σημειώθηκε μικροένταση στη Θεσσαλονίκη, με ομάδα διαδηλωτών και ΜΑΤ, χωρίς να επεκταθούν ωστόσο τα επεισόδια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb4ql98q6zd?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-deb4jyttv2sh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε όλα όσα έγιναν στην πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου στο Liveblog του Dnews.