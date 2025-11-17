Επέτειος Πολυτεχνείου: Σε εξέλιξη η μεγάλη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ

Σε «φρούριο» έχει μετατραπεί το κέντρο της Αθήνας καθώς είναι σε εξέλιξη η μεγαλειώδης πορεία για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν στις 14:00 και γύρω στις 14:30 ξεκίνησαν οι καθιερωμένες προσυγκεντρώσεις πριν ξεκινήσει η μεγάλη πορεία που θα καταλήξει στην αμερικανική πρεσβεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 43 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη της πορείας, γύρω από το Πολυτεχνείο. Οι συλλήψεις αφορούν παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων και η μία για κλοπή.
Η στιγμή που φυγαδεύεται η αιμαροβαμμένη σημαία17:05:09
Δύο στιγμιότυπα αποτυπώνουν τη στιγμή που μέλη της ΠΑΣΠ φυγαδεύουν την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου.
-
Στο Σύνταγμα η πορεία (Βίντεο)17:00:57
Ξεκίνησε από το Σύνταγμα η μεγάλη πορεία για το Πολυτεχνείο, κατευθύνεται στην αμερικανική πρεσβεία.
-
Στιγμιότυπα και πολιτικές παρουσίες στην πορεία16:57:33
-
Μπροστά στα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών η αιματοβαμμένη σημαία16:52:27
Μια συμβολική στάση μπροστά στο σημείο όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών έκανε το μπλοκ που μετέφερε την ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου λίγο νωρίτερα.
Προς στιγμήν, οι δυνάμεις των ΜΑΤ αιφνιδιάστηκαν, όμως δεν υπήρξε κάποια ένταση, ενώ ακούστηκαν συνθήματα «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» κ.ά..
-
Σπάνια ντοκουμέντα και μαρτυρίες από το αρχείο της ΕΡΤ16:47:08
Σπάνια ντοκουμέντα και μαρτυρίες για την εξέγεσρη του Πολυτεχνείου φέρνει στο φως η ΕΡΤ, από το αρχείο της.
-
Το μήνυμα του ΚΚΕ για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου16:44:39
Το ΚΚΕ τιμά τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό – λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, αντλεί δύναμη από το παράδειγμα των αγωνιστών της αντιδικτατορικής πάλης και από τα συνθήματά του για “Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία” – “Έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ”.
Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου απέδειξε ότι ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο απ’ την οργανωμένη δράση του εργατικού – λαϊκού παράγοντα, ενάντια στην ψευδαίσθηση ότι οι αλλαγές κορυφών μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες για τις εργατικές – λαϊκές δυνάμεις.
Η επικαιρότητα των συνθημάτων του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση απ’ την στρατιωτική δικτατορία στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν έλυσε τελικά τα εργατικά – λαϊκά προβλήματα, που σήμερα οξύνονται σε συνθήκες ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων, έντασης της εκμετάλλευσης των λαών και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
Αποδεικνύει πάνω απ’ όλα ότι πίσω από το κοινοβουλευτικό και δημοκρατικό προσωπείο του σημερινού αστικού κράτους κρύβεται ο ίδιος αντίπαλος, η δικτατορία του κεφαλαίου που αξιοποιεί το μαστίγιο και το καρότο για τη χειραγώγηση του λαού και τη διαιώνιση της εξουσίας της.
Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβρη του ‘73, αποτέλεσε το αποκορύφωμα της αντιδικτατορικής πάλης και η καταστολή του, με δεκάδες νεκρούς, ενταφίασε τα σχέδια της λεγόμενης φιλελευθεροποίησης της δικτατορίας και την “απονομιμοποίησε” στη συνείδηση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων. Μαζί με το έγκλημα σε βάρος της Κύπρου, επιτάχυνε την πτώση της δικτατορίας.
Το ΚΚΕ είναι περήφανο για τα μέλη και τα στελέχη του, τα μέλη της ΚΝΕ που ιδρύθηκε εκείνα τα χρόνια της παρανομίας, που πρωτοστάτησαν στην ανάπτυξη της αντιδικτατορικής πάλης, σε συνθήκες βάναυσης κρατικής καταστολής. Η αλύγιστη στάση των κομμουνιστών στα κρατητήρια και τα βασανιστήρια, στις φυλακές και τις εξορίες, στην καθημερινή οργάνωση του αντιδικτατορικού αγώνα σε χώρους δουλειάς, εργατογειτονιές, σχολεία και αμφιθέατρα, κράτησε ζωντανή τη φλόγα της εργατικής-λαϊκής πάλης καθ’ όλη τη διάρκεια της 7ετίας, κόντρα στο ρεύμα του συμβιβασμού και του λεγόμενου πολιτικού ρεαλισμού. Με πρωτοβουλία της ΚΝΕ ιδρύθηκε η μεγαλύτερη αντιδικτατορική φοιτητική οργάνωση, η Αντι-ΕΦΕΕ. Εμπνεόμαστε από τον αγώνα και τις θυσίες τους, όπως και από όλους τους αγωνιστές, που προσέφεραν ακόμα και τη ζωή τους στο εργατικό-λαϊκό κίνημα.
Η στρατιωτική δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967, που είχε επίσημη ιδεολογία της τον αντικομμουνισμό και επιβλήθηκε στο όνομα του “κομμουνιστικού κινδύνου”, υπηρέτησε με τον “βούρδουλα” τους στόχους της καπιταλιστικής εξουσίας και των διεθνών της συμμάχων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Η ομάδα των πραξικοπηματιών είχε εκκολαφτεί στο πλαίσιο των μηχανισμών του μεταπολεμικού κράτους, του αστικού στρατού, αλλά και του ΝΑΤΟ, με κεντρικό στόχο τη σταθεροποίηση της καπιταλιστικής εξουσίας και την καταστολή του κομμουνιστικού και του εργατικού-λαϊκού κινήματος.
Δεν ήταν έργο κάποιων “αφρόνων αξιωματικών”, ούτε αποτέλεσμα παραβίασης της καπιταλιστικής νομιμότητας, όπως επιχειρείται έκτοτε να παρουσιαστεί από το αστικό πολιτικό σύστημα, προκειμένου να αποποιηθεί των ευθυνών του για τα εγκλήματα της χούντας σε βάρος του λαού και της νεολαίας. Αντίθετα, υπήρξε μία από τις εναλλακτικές μορφές της εξουσίας του κεφαλαίου, που επιλέχτηκε στη βάση των τότε προτεραιοτήτων και των αναγκών της, με στόχο τη θωράκιση και διαιώνισή της.
Αυτήν υπηρετούν και σήμερα οι νοσταλγοί της χούντας, τα διάφορα απομεινάρια της ναζιστικής - εγκληματικής Χρυσής Αυγής και άλλων φασιστικών και εθνικιστικών οργανώσεων, που, με την ανοχή του κράτους, επιχειρούν να βγουν από το περιθώριο που τους έχει στείλει ο λαός. Αποτελούν χρήσιμη εφεδρεία του καπιταλιστικού συστήματος στις συνθήκες νέας επικίνδυνης όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων, της έντασης της καταστολής σε βάρος του λαού, αλλά και της ρατσιστικής πολιτικής σε βάρος μεταναστών και προσφύγων.
Ο φετινός εορτασμός του Πολυτεχνείου, που τις πύλες του κοσμούσαν τα εμβληματικά αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα “έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ”, πραγματοποιείται σε μια περίοδο που στον πλανήτη συσσωρεύεται όλο και περισσότερη “εύφλεκτη ύλη”, με 56 ενεργές πολεμικές διαμάχες και συνολικά 92 εμπλεκόμενες χώρες.
Σε συνθήκες στροφής στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τη συναίνεση όλων των αστικών κομμάτων, η Ελλάδα εμπλέκεται βαθύτερα στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ έναντι των ανταγωνιστών τους, της Ρωσίας και της Κίνας. Έχει αναδειχθεί σε “προκεχωρημένο φυλάκιο” από άκρη σε άκρη γεμάτη από αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που παίζουν κομβικό ρόλο στους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, μετατρέποντας την χώρα σε θύτη άλλων λαών και τον ελληνικό λαό σε στόχο αντιποίνων.
Αυτό το ορατό ενδεχόμενο επιβεβαίωσε και ο Έλληνας υπουργός Άμυνας μιλώντας ανατριχιαστικά για τη διαμόρφωση “κουλτούρας πολέμου” στους λαούς της Ευρώπης.
Για τα συμφέροντα της αστικής τάξης, και στο όνομα της αναβάθμισης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, η κυβέρνηση στηρίζει με όλους τους τρόπους και κυρίως με πολεμικό εξοπλισμό το καθεστώς Ζελένσκι στην Ουκρανία. Στήριξε το Ισραήλ στη γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού και τώρα στηρίζει το σχέδιο Τραμπ-Νετανιάχου, που ενταφιάζει την προοπτική ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.
Τα πανηγύρια της ΝΔ για τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ προσπαθούν να συσκοτίσουν την “μεγάλη εικόνα”, ότι δηλαδή απ’ αυτές δεν θα βγει κερδισμένος ο λαός, αλλά τα μονοπώλια των μεταφορών και της ενέργειας, που θα βάλουν στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο της χώρας. Ενώ, οι συμφωνίες χωρίς διευθέτηση θαλασσίων ζωνών θα αξιοποιηθούν ως μοχλός για την επιβολή καθεστώτος συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Την ίδια ώρα η μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό, μεταφορικό και στρατιωτικό κόμβο την τοποθετεί στο “μάτι του κυκλώνα” των εμπορικών, γεωπολιτικών, στρατιωτικών ανταγωνισμών και πολέμων που οξύνονται διεθνώς ανάμεσα στο ευρωατλαντικό και το υπό διαμόρφωση ευρασιατικό μπλοκ.
Εξίσου παραπλανητικός είναι ο ισχυρισμός ότι αυτές οι συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η ιστορία έχει αποδείξει το ακριβώς αντίθετο, ότι οι συμμαχίες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ όχι μόνο δεν προστάτευσαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά αποδείχτηκαν και παράγοντας υπονόμευσής τους.
Αντίστοιχα και οι υπέρογκοι εξοπλισμοί, τους οποίους προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ και χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός, με την σύμφωνη γνώμη και των άλλων κομμάτων, είναι απολύτως ενταγμένοι στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς, σε αποστολές εκτός συνόρων, όπου το ελληνικό κεφάλαιο διεκδικεί μερίδιο απ’ τη “λεία”.
Επίκαιρο παραμένει και το σύνθημα για “Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία”, καθώς στα πάνω από 50 χρόνια που ακολούθησαν τη μετάβαση από τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, διευρύνθηκε το χάσμα ανάμεσα στη δυνατότητα ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και την κατάσταση που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα.
Η πείρα του λαού από την πολιτική των κυβερνήσεων όλων των “αποχρώσεων” αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διακυβέρνηση στο έδαφος του άδικου και ξεπερασμένου καπιταλιστικού συστήματος. Ότι δεν υπάρχουν “σωτήρες” και “μεσσίες” που να μπορούν να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα, δηλαδή και τα κέρδη του κεφαλαίου και τα εργατικά – λαϊκά δικαιώματα.
Αντί για αντιστοίχιση με τις τεράστιες δυνατότητες και τα επιτεύγματα της επιστήμης και της εποχής, τα λαϊκά προβλήματα οξύνονται. Αυτό αποδεικνύεται με την ακρίβεια, τη φτώχεια, την ένταση της εκμετάλλευσης, τη δουλειά έως και 13 ώρες, την υποβάθμιση της Υγείας και Παιδείας, συνολικά των λαϊκών δικαιωμάτων, με το επιλεκτικά “ανίκανο” κράτος που θυσιάζει ακόμα και την προστασία της ζωής του λαού στο βωμό του κέρδους, με τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Όλα αυτά είναι φαινόμενα σύμφυτα με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.
Δεν αποτελούν κάποια απόκλιση από το “κράτος δικαίου” και την “ευρωπαϊκή κανονικότητα”, αλλά συνιστούν αδιαμφισβήτητα στοιχεία ότι το “δημοκρατικό” αστικό κράτος δεν είναι κάτι ουδέτερο, υπεράνω τάξεων, αλλά όργανο επιβολής των συμφερόντων της κυρίαρχης τάξης.
Η ιστορική πείρα επιβεβαιώνει την ανάγκη να δυναμώσει η πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας, να μη δεχτούν ο λαός, η νεολαία, οι στρατευμένοι, καμία θυσία για τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Επιβεβαιώνει την ανάγκη να βαδίσουμε στο δρόμο της ανατροπής, σε σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου, τις κατευθύνσεις της ΕΕ που υπηρετούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, το σάπιο αστικό κράτος, όλων αυτών δηλαδή που συγκροτούν το σύστημα και τη δικτατορία του κεφαλαίου.
Σε αυτή την υπόθεση το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις, για τη διαμόρφωση ενός πανελλαδικά συντονισμένου κινήματος της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, φτωχών αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, που θα βάζει στο στόχαστρο τον κοινό τους εχθρό, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.
Η πάλη για το δίκιο του λαού σημαίνει πάλη για τον Σοσιαλισμό - Κομμουνισμό, την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, την εργατική εξουσία, την οικονομία που παύει να λειτουργεί με κριτήριο τα κέρδη των λίγων, αλλά σχεδιάζεται και αναπτύσσεται για να ικανοποιούνται οι σύγχρονες κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες.
-
Αριστοτέλης Σαρρηκώστας: «Η ελευθερία δεν χαρίζεται, κατακτιέται» (Βίντεο)16:38:31
Ο φωτογράφος του Πολυτεχνείου, Αριστοτέλης Σαρρηκώστας αφηγείται όσα έζησε στο Πολυτεχνείο.
-
Στην αμερικάνικη πρεσβεία η αιματοβαμμένη σημαία16:37:02
Ο εθνικός ύμνος ήχησε έξω από την αμερικανική πρεσβεία, όταν έφτασε πριν από λίγο η αιματοβαμμένη σημαία από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Μετά την ολοκλήρωση της πορεία της ΠΑΣΠ, μέλη της φυγάδευσαν την αιματοβαμμένη σημαία.
-
Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί16:34:06
Σε ισχύ βρίσκονται ήδη οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίες θα διατηρηθούν έως την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 06:00.
Ο ΟΑΣΑ έχει προχωρήσει σε προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών, καθώς και σε μεταφορά αφετηριών λεωφορείων και τρόλεϊ, σε δρόμους περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε σημεία του κέντρου όπου απαιτείται. Οι αλλαγές εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την κυκλοφοριακή εικόνα και τις οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Με εντολή της ΕΛΑΣ, σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, από τις 14:00 έχουν κλείσει οι σταθμοί Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια στις Γραμμές 2 και 3. Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση, μέχρι νεότερη εντολή των αρχών.
Επιπλέον, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 (Σύνταγμα – Αεροδρόμιο) θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Μετρό Κατεχάκη.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο
Η Τροχαία, τέλος, προχωρά σε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με τις ανάγκες και την εξέλιξη των εκδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας.
Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, από τις 06:00 το πρωί, καθώς θα γίνει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στους εξής δρόμους:
- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
Πλατεία Ομονοίας.
- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.
- Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
Πλατεία Συντάγματος.
- Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.
- Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.
- Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.
- Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).
- Τσόχα, σε όλο το μήκος της.
- Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.
- Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.
- Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
- Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
- Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.
- Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
- Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.
- Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.
- Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
- Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
- Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
- Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
-
ΕΛ. ΑΣ: 43 προσαγωγές οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις16:30:41
Σε 43 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, έχει προχωρήσει μέχρι τώρα η αστυνομία, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.
-
Στεφάνια και λουλούδια για την επέτειο (Βίντεο)16:28:43
Άνθρωποι κάθε ηλικίας στη Θεσσαλονίκη, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων, συλλόγων και συλλογικοτήτων απέδωσαν φόρο τιμής σε όσους ξεσηκώθηκαν και αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα, σημαίνοντας την αρχή της πτώσης της δικτατορίας.
-
Στις 18:00 η πορεία στη Θεσσαλονίκη16:27:27
Στις 18:00 ξεκινά η μεγάλη πορεία στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τις 16:00 το απόγευμα της Δευτέρας και σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, το κέντρο της πόλης θα αποκλειστεί και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων, ενώ θα σημειωθούν αλλαγές στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.
-
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ για παράνομη προσαγωγή του γραμματέα της ΠΑΣΠ16:25:28
«Απίστευτο και όμως αληθινό. Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές; Ποιον στόχο υπηρετούν; Αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
-
Εικόνες από την πορεία16:24:06
-
Φρούριο η Αθήνα για την πορεία (Βίντεο)16:19:11
Επί ποδός χιλιάδες αστυνομικοί, drones και ελικόπτερα για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
-
Τσίπρας: Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…16:16:51
«Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία… »έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας. «52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο».
-
Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου16:14:47
«Τα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου διατρέχουν 52 χρόνια και αντηχούν στο τώρα ως διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Που διδάσκεται από το χθες, διαμορφώνοντας με αυτοπεποίθηση το αύριο.
Τιμούμε την εξέγερση του 1973 αναβαθμίζοντας την Παιδεία, ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας.
»Στηρίζοντας το εισόδημα και μειώνοντας φόρους υπέρ της κοινωνίας. Αλλά και χτίζοντας ένα κράτος φιλικό και ψηφιακό, στην υπηρεσία του πολίτη. Κρατάμε ζωντανό εκείνο το σκίρτημα ελευθερίας που έδωσε, αργότερα, παλμό στον Κοινοβουλευτισμό. Και το μετατρέπουμε σε καθημερινή προσπάθεια για μία Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική. Με τη σκέψη ανοιχτή και το βλέμμα στο μέλλον» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα 52χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
-
Κάλεσμα Φάμελλου: Η Δημοκρατία απαιτεί αγώνες και θυσία16:13:26
Κάλεσμα σε «νέους αγώνες» για «εθνική ανεξαρτησία» και «κοινωνική δικαιοσύνη» απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στη δήλωσή του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Όπως είπε, «52 χρόνια μετά, τιμούμε τη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου, της νεολαίας που αντιστάθηκε, που σήκωσε κεφάλι, που εξέφρασε την ανάγκη ενός λαού για πολιτική ελευθερία».
«Τιμούμε τον αγώνα των αγωνιστών και αγωνιστριών του αντιδικτατορικού αγώνα ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών, που βασάνισε, φυλάκισε, εξόρισε και οδήγησε στην προδοσία της Κύπρου. Τα μηνύματα του Νοέμβρη είναι ζωντανά, όσο κι αν θέλει να τα κρύψει η αντίδραση -όπως και τους νεκρούς του Πολυτεχνείου- για "Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία" απέναντι στη φτώχεια και τα χαμηλά εισοδήματα, απέναντι στην καταπάτηση των δημοσίων αγαθών, της Παιδείας και της Υγείας, αλλά και για μια Ελλάδα που θα έχει Δημοκρατία, που θα έχει Κράτος Δικαίου, που δεν θα έχει διαπλοκή και διαφθορά», υπογράμμισε και κατέληξε:
«Αυτά τα μηνύματα είναι σύγχρονα για λαϊκή κυριαρχία, για εθνική ανεξαρτησία, για κοινωνική δικαιοσύνη. Οι νέοι και οι νέες του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου του 1973, έδωσαν ένα μήνυμα, ότι με αγώνες κατακτιούνται τα δικαιώματά μας και η Δημοκρατία απαιτεί αγώνες και θυσία. Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες».
-
Πιερρακάκης: Τιμούμε όσους στάθηκαν όρθιοι και άνοιξαν τον δρόμο για Δημοκρατία16:12:31
«17 Νοεμβρίου. Μια ημέρα που θυμίζει πως η ελευθερία κερδίζεται με γενναιότητα και διατηρείται με ευθύνη.
Τιμούμε όσους στάθηκαν όρθιοι και άνοιξαν τον δρόμο για Δημοκρατία» έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
-
Η ανάρτηση Δένδια για το Πολυτεχνείο16:11:26
-
Προσαγωγές και συλληψεις πριν την πορεία16:10:01
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 31 προσαγωγές, εκ των οποίων τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη της πορείας, γύρω από το Πολυτεχνείο. Οι συλλήψεις αφορούν σε παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων και η μία για κλοπή.
-
Έκλεισαν σταθμοί του μετρό16:07:10
Πριν από λίγο έκλεισαν οι σταθμοί μετρό, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια από τους οποίους θα διέρχονται χωρίς στάση οι συρμοί.
