Συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας και πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας για την στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Πολιτικά κόμματα, συλλογικότητες και κοινωνικοί φορείς εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Βενεζουέλας καταδικάζοντας την επέμβαση και κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ βρίσκεται υπό αστυνομικό κλοιό με διμοιρίες των ΜΑΤ να έχουν σχηματίσει φραγμό μπροστά στους διαδηλωτές.

Ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος» συνυπογράφει ανακοίνωση του Δικτύου Διανοουμένων, Καλλιτεχνών και Κοινωνικών Κινημάτων Υπέρ της Ανθρωπότητας και καταγγέλλει τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά του λαού και του κυρίαρχου εδάφους της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, καθώς και την απαγωγή του δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Όπως επισημαίνεται, στόχος της επίθεσης είναι η υφαρπαγή των στρατηγικών και ορυκτών πόρων της χώρας και η επιβολή αλλαγής κυβέρνησης προς όφελος ιμπεριαλιστικών συμφερόντων.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για έγκλημα κατά της ειρήνης και για επικίνδυνο προηγούμενο ένοπλης επέμβασης, που απειλεί την αυτοδιάθεση των λαών διεθνώς. Παράλληλα, εκφράζεται πλήρης στήριξη στον λαό της Βενεζουέλας και στο δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα, ενώ απευθύνεται κάλεσμα για διεθνή αλληλεγγύη και κινητοποιήσεις. Ο Σύλλογος καλεί τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στις 6 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας και στην πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΜΕΡΑ25 τοποθετείται ανοιχτά ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τον πόλεμο και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας. Με ανακοίνωσή του, το κόμμα καλεί στη συγκρότηση ενός πλατιού αντιπολεμικού κινήματος ενάντια στις πρακτικές διεθνούς τραμπουκισμού των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, αλλά και στην ανοχή που, όπως σημειώνει, επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, το ΚΚΕ καταδίκασε με ανακοίνωσή του τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την ιμπεριαλιστική επέμβαση με στόχο τον έλεγχο του ενεργειακού πλούτου της Βενεζουέλας και την ανατροπή της κυβέρνησης Μαδούρο, στο πλαίσιο των γεωπολιτικών ανταγωνισμών με τη Ρωσία και την Κίνα. Το κόμμα απορρίπτει τα προσχήματα περί καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών, κάνοντας λόγο για υποκρισία, και εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας και τον αγώνα του.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ απευθύνουν κάλεσμα στους εργαζόμενους, τον λαό και τη νεολαία της Αθήνας να καταδικάσουν μαζικά τη στρατιωτική επίθεση και να εκφράσουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους, συμμετέχοντας στη σημερινή συγκέντρωση, στις 6:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας, με πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.

Αντίστοιχα στη συγκέντρωση και πορεία καλούν και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Μετάβαση, η Αναμέτρηση, και η Νέα Αριστερά.