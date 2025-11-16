Παρουσία Δένδια στην τελική φάση των ΤΑΜΣ «Τακτική Χρησιμοποίηση ΣμηΕΑ - ΑΝΤΙΣμηΕΑ» και «Αίσιος Οιωνός 2025».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρακολούθησε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, την τελική φάση των Τακτικών Ασκήσεων Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «Τακτική Χρησιμοποίηση ΣμηΕΑ – ΑΝΤΙΣμηΕΑ» και «Αίσιος Οιωνός 2025» στο Πεδίο Βολής και Ασκήσεων «Αετός» στον Έβρο.

Η ΤΑΜΣ διεξήχθη σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στην τακτική χρησιμοποίηση των ΣμηΕΑ και Αντι-ΣμηΕΑ κατά την οποία εξετάστηκαν ειδικά σενάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης των νέων μέσων και αντίστοιχα οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Επίσης, δοκιμάστηκαν ειδικές τακτικές, αξιολογήθηκε το μοντέλο ένταξής τους στις οργανωτικές δομές των Μονάδων του Στρατού Ξηράς καθώς επίσης και οι διαδικασίες ενάσκησης Διοίκησης και Ελέγχου σε αυτά.

Η δεύτερη φάση της ΤΑΜΣ αφορούσε στο κύριο μέρος της Εθνικής Άσκησης «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ – 25» και κατέδειξε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων. Και στη φάση αυτή αξιοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνολογίες όπως η προσβολή στόχων με ΣμηΕΑ First Person View και άφεσης χειροβομβίδων.

Ακολούθησε ξενάγηση στη στατική έκθεση οπλικών συστημάτων και μέσων, στο πλαίσιο της οποίας οι εκπρόσωποι των ελληνικών εταιρειών είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τον κ. Δένδια για καινοτόμα αμυντικά συστήματα που χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής.

{https://www.tiktok.com/@hellenic_army__/video/7572510453117504790}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επισημαίνεται ότι για τη διεξαγωγή της ΤΑΜΣ το ΓΕΕΘΑ απηύθυνε πρόσκληση προς το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, η ανταπόκριση του οποίου υπήρξε μεγάλη, με τη συμμετοχή 30 εταιρειών. Στις συμμετέχουσες εταιρείες δόθηκε η δυνατότητα να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους σε ρεαλιστικά σενάρια, υπό πραγματικές συνθήκες και επιχειρησιακό περιβάλλον.

Εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας, την ΤΑΜΣ παρακολούθησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Την ΤΑΜΣ παρακολούθησαν επίσης ο Βουλευτής Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Ευάγγελος Πουλιλιός, ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου & Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ) Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, ο Διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου – Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ) / NRDC-GR Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ), Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καββιδόπουλος, ο Διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Κωτσάκης ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμου, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. Γεώργιος Καμπάς, ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. Χαράλαμπος Λαλούσης, μέλη του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), Ακόλουθοι Άμυνας και Στρατιωτικοί Ακόλουθοι, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

{https://www.youtube.com/watch?v=-nMn0Of_xnQ}

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης «Αίσιος Οιωνός 2025», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απηύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό:

«Κυρίες και κύριοι,

Για μένα είναι μεγάλη χαρά αλλά και μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα στο Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ» της XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας, στην Αλεξανδρούπολη, όπου παρακολούθησα την διεξαγωγή της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ-25».

Θα ήθελα να πω ότι αισθάνθηκα ιδιαίτερη χαρά, μεγάλη χαρά για την Τακτική Χρησιμοποίηση Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, για πρώτη φορά σε αυτήν την έκταση από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Την πλήρη ενσωμάτωσή τους δηλαδή στο Αμυντικό μας Δόγμα και την δυνατότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων πλέον, να χρησιμοποιούν ενσωματωμένα τα σύγχρονα μέσα επίθεσης- άμυνας.

Επίσης η χαρά μου γίνεται ακόμα μεγαλύτερη γιατί αξιολογήθηκαν συστήματα τα οποία αναπτύχθηκαν από την συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, που έχει δημιουργηθεί εδώ και λίγο πάνω από ένα χρόνο και του ΣΤ’ Κλάδου-του Κλάδου Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ – μαζί με το εγχώριο, το ελληνικό Αμυντικό Οικοσύστημα και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε αυτήν την έκταση, εδώ στην Πατρίδα μας, η χρήση drones σε άσκηση όπως και anti-drone τακτικών.

Πλέον, είδατε με τα μάτια σας, ότι τα drones και τα anti-drones συστήματα αποτελούν οργανικό στοιχείο των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ένας σημαντικός πολλαπλασιαστής ισχύος και ικανότητας, μια καθαρή απόδειξη ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται πλέον με σημαντικές δυνατότητες στο επιχειρησιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα.

Και ξαναλέω, είναι κρίσιμο, ότι αυτό που είδαμε σήμερα, δείχνει ότι αυτή η μετάβαση δεν είναι απλώς θεωρητική. Έχει απτά αποτελέσματα.

Πάρα πολλά συστήματα η ελληνική κοινωνία είχε την ευκαιρία να τα δει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, στην Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι αλλιώς να βλέπεις συστήματα στην παρέλαση, και αλλιώς να τα βλέπεις υπό πραγματικές συνθήκες.

Επίσης, θα ήθελα να σας θυμίσω, ότι έχει ήδη δημιουργηθεί το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνίων, το είχα επισκεφτεί εδώ και λίγες ημέρες, οπού οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αποκτήσει την δυνατότητα να παράγουν οι ίδιες drones και να μπορούνε επίσης να έχουν την δυνατότητα μέσω κινητών εργοστασίων – υπάρχει ένα σήμερα εδώ – να ακολουθούν τις Μονάδες Μάχης, και να παράγουν επιπλέον drones επιτόπου, στο πεδίο της μάχης. Όπως επίσης να μεταβάλλουν επιτόπου και το λογισμικό αυτών των drones. Δυνατότητες οι οποίες, καταλαβαίνετε, ότι εάν μας έλεγαν ότι θα υπάρχουν εδώ και ελάχιστα χρόνια θα θεωρούσαμε ότι αυτός που μας το λέει είναι εκτός πραγματικότητας.

Αλλά βεβαίως δεν σταματάμε εκεί. Αντίστοιχη παραγωγική δομή με το 306, δημιουργείται στο 316 Συνεργείο Περιοχής στην Ξάνθη, ώστε αυτή η ικανότητα μετά από τη διασπορά της, να καταστεί στοιχείο του επιχειρησιακού σχεδιασμού σε όλες τις Ανώτατες Διοικήσεις μας, με βεβαίως, πρωτεύουσα σημασία για την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης.

Κυρίες και κύριοι,

Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτό που είδαμε σήμερα εδώ.

37 επίσης ελληνικές εταιρείες, αρκετές από αυτές είναι startups, παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε πραγματική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης μια νέα προσέγγιση.

Τους δοθήκανε δυνατότητες, μαζί με τον Ελληνικό Στρατό, να αξιολογήσουν τα προϊόντα τους, και ο Ελληνικός Στρατός να μετρήσει την αξία αυτών των προϊόντων και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τους στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Μια απολύτως σύγχρονη μέθοδος, όμως είναι η πρώτη φορά που την χρησιμοποιούμε εδώ, στην Ελλάδα.

Το μήνυμα από την σημερινή άσκηση είναι σαφές. Η χώρα μας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, έχουν μπει πια στην Νέα Εποχή. Όχι μόνο με το δεξί – όπως συνήθως λέμε- αλλά και με τα δυο πόδια, και πορεύονται με σιγουριά, με σταθερότητα, για να συνεχίσουν να παρέχουν στην ελληνική κοινωνία, στον ελληνικό λαό – και εδώ, εδώ που βρισκόμαστε στη Θράκη, κοντά στην Αλεξανδρούπολη, στον Έβρο, αυτό είναι ίσως περισσότερο απαραίτητο από οπουδήποτε αλλού- το αίσθημα της ασφάλειας.

Τη δυνατότητα της καθεμίας Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα, να συνεχίσει την ζωή του με το αίσθημα της ασφάλειας που του παρέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας τους.

Θα ήθελα από καρδιάς να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτής της Άσκησης.

Μιας Άσκησης – ξαναλέω – που αποδεικνύει με τον πιο καθαρό τρόπο ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πια εισέλθει στην Νέα Εποχή με σταθερό τρόπο.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Απευθυνόμενος επίσης στα Στελέχη που συμμετείχαν στην ΤΑΜΣ ο κ. Δένδιας επισήμανε:

«Ήταν μια – το είπα και προηγουμένως- μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Είναι φανερό ότι έχουμε ενσωματώσει τουλάχιστον νέες τεχνολογίες σε αυτό το επίπεδο. Θα πάμε βέβαια πιο βαθιά και πιο δυνατά, αλλά σας απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια.

Ήταν εξαιρετική αυτή η Άσκηση και για εμάς αλλά και για τους επισκέπτες που είχαν την δυνατότητα να τη δουν και τους Ακόλουθους Άμυνας των ξένων χωρών. Ήταν νομίζω μια εξαιρετική ημέρα. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια! Να είστε καλά!».