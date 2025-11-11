Το παιδί από την Αχαΐα υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τη «μάχη» των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Ένα αγόρι τριών χρονών έχασε τη ζωή του, έπειτα από πτώση του από μάντρα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στην Αχαΐα.

Το μεσημέρι της Τρίτης, το παιδί έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, την ώρα που έπαιζε, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thebest, εκείνη την ώρα το αγόρι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς του παιδιού δούλευαν σε κοντινό χωράφι.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου οι γιατροί έδωσαν «μάχη» προκειμένου να το κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, λίγο αργότερα το αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του.