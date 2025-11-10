Σφοδρή καταιγίδα χτυπάει αυτή τη στιγμή την Αττική.

Εδώ και λίγη ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στο νομό Αττικής με καταιγίδες να πέφτουν σε αρκετά προάστιά της.

Η κακοκαιρία που ξεκινήσει από την δυτική Ελλάδα κατευθύνθηκε ανατολικά και έφτασε στην Αττική. Ήδη εδώ και λίγα λεπτά σε πολλές περιοχές υπάρχει ισχυρή βροχόπτωση ενώ κατά τόπους σημειώνονται και ισχυρές καταιγίδες.

Αυτή τη στιγμή βρέχει σε Γκάζι, Ζεφύρι, Πάρνηθα, Άνω Λιόσια, Πειραιάς, Ασπρόπυργος, Πετρούπολη, Νίκαια, Κορυδαλλός, Ελευσίνα, Πέραμα.

Μετεωρολόγοι και windy είχαν προβλέψει την αλλαγή του καιρού και στην Αττική. Μάλιστα, σύμφωνα με το πρόγραμμα windy, καταιγίδες αναμένονται να πέσουν και σε Χαλάνδρι, Μαρούσι, Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Σπάτα, Παιανία, Κέντρο Αθήνας, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Καλύβια Θορυκού.

Από το μεσημέρι η κακοκαιρία θα παρουσιάσει μία μικρή επιδείνωση κυρίως στα ανατολικά προάστια της Αττικής ενώ από τις 4 το απόγευμα και μετά τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει στην Αττική.

Λίγο πριν ανάρτηση έκανε ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας ενημερώνοντας πως «σύμπλεγμα καταιγίδων "μπουκάρει" στην Αττική ...Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή για το επόμενο τρίωρο».

Προβλήματα σε Βόνιτσα και Αρκαδία

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας πλημμύρισαν υπόγεια και δρόμοι, με αποτέλεσμα να γίνουν περίπου 10 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, λόγω των καιρικών φαινομένων.

Στο μεταξύ, λόγω πάλι της έντονης βροχόπτωσης σε περιοχές της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος της περιοχής, Παραδείσια, της Αρκαδίας, μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα και πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Επίσης, με απόφαση του δήμου Μεγαλόπολης της Αρκαδίας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.

Εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Τρίπολη - Πλημμύρισε ο αυτοκινητόδρομος Μορέας

Η κατάσταση στην Τρίπολη είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ρέματος που βρίσκεται παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο Μορέας, στο ύψος των Παραδεισίων.

Το οδόστρωμα πλημμύρισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά ο δρόμος που συνδέει την Καλαμάτα με την Τρίπολη.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και η Τροχαία, καθώς αρκετοί οδηγοί έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μέχρι να ολοκληρωθεί η άντληση των υδάτων.

Κλειστά τα σχολεία στη Μεγαλόπολη

Με απόφαση του Δημάρχου Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, όλα τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την κακοκαιρία.

Η κακοκαιρία πλήττει με ιδιαίτερη ένταση τη Μεσσηνία, την Αρκαδία και τη Λακωνία, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία με συσσώρευση υδάτων.

Πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη

Ακραία φαινόμενα σημειώθηκαν και στη Θεσσαλονίκη, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας οι δυνατές βροχές και η κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσαν πτώσεις δέντρων.

Η Πυροσβεστική επενέβη στην οδό Αρμενοπούλου στο κέντρο και στην περιοχή του Ντεπώ, με τις πτώσεις να προκαλούν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Πλημμύρες σε Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν επίσης περιοχές της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και των Ιονίων Νησιών.

Στην Πρέβεζα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ημιυπόγεια.

Στην Παλαιά Φιλιππιάδα, ο κεντρικός δρόμος πλημμύρισε, με μηχανήματα του Δήμου Ζηρού να επιχειρούν για την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας.

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου ΕΜΥ

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ. Μέχρι και αύριο η κακοκαιρία. Ποιες περιοχές θα πληγούν.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται από την ΕΜΥ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.