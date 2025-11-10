Την δυτική Ελλάδα σαρώνει από χτες η κακοκαιρία με καταιγίδες που δημιούργησαν πλημμυρικά φαινόμενα. Η κακοκαιρία αυτή δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη ούτε την Αττική με πρόγνωση για καταιγίδες τις επόμενες ώρες.

Μπορεί ο καιρός τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας για την Αττική να είναι καλός ωστόσο, αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ. Οι συννεφιές θα πυκνώσουν τις επόμενες ώρες και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες και στην Αττική.

Όπως είπε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, στην Αττική, περιμένουμε βροχή και καταιγίδα κυρίως το μεσημέρι απόγευμα. Από τις 11 π.μ. και μετά αναμένονται βροχές ενώ θα βγάλει και καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 22 βαθμούς.

Λίγο νωρίτερα, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως στην Αττική, το μεσημέρι με το απόγευμα περιμένουμε να περάσει αυτή η κακοκαιρία η οποία αναμένεται να δώσει βροχές και καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με μέτριες εντάσεις ενώ η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

Με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ «συμφωνεί» και το προγνωστικό σύστημα windy το οποίο προβλέπει καταιγίδα στις 11 το πρωί στην Αθήνα. Θρακομακεδόνες, Αχαρνές, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Σπάτα, Παιανία, Κέντρο Αθήνας, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Καλύβια Θορυκού, Ασπρόπυργο φαίνεται πως θα επηρεαστούν από την καταιγίδα.

Από το μεσημέρι η κακοκαιρία θα παρουσιάσει μία μικρή επιδείνωση κυρίως στα ανατολικά προάστια της Αττικής ενώ από τις 4 το απόγευμα και μετά τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει στην Αττική.