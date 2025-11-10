Το σύστημα θα κινηθεί πλέον ανατολικά, άρα θα περάσει και από τα ανατολικά ηπειρωτικά. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, θα έχουμε και στην Αθήνα κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα, όμως κυρίως θα επηρεάσει τις περιοχές της κεντρικής - ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου αναμένονται εκεί οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες.

Κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται και προς το βόρειο Αιγαίο και τη Λήμνο. Οι άνεμοι είναι νοτιάδες στα πελάγη, στα 6 μποφόρ και μέσα στην ημέρα.

Στη δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα θα σταμτήσουν το απόγευμα. Οι θερμοκρασίες είναι καλές ακόμα για την εποχή, έως και 22 - 23 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο καιρό που θα μπει βοριάς θα πέσουν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες από την Τετάρτη κιόλας.

Στην Αττική, περιμένουμε βροχή και καταιγίδα κυρίως το μεσημέρι απόγευμα. Από τις 11 π.μ. και μετά αναμένονται βροχές ενώ θα βγάλει και καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, έχει βρέξει ήδη και ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί προς το βράδυ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη, το σύστημα κακοκαιρίας έχει φύγει πιο ανατολικά, επηρεάζοντας τη Θράκη -όπου εκεί θα είναι πιο ισχυρές οι βροχές και οι καταιγίδες- το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Η ατμόσφαιρα θα είναι καθαρή και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα πέσει λίγο -κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου-.

Την Τετάρτη δεν έχουμε κάτι το αξιόλογο και την Πέμπτη φαίνεται να έρχεται ένα σύστημα που θα δίνει βροχές κυρώς στα ανατολικά, ίσως στην Αθήνα, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες.

Πέμπτη και Παρασκευή θα έχει βροχές και λίγες καταιγίδες στην Κρήτη. Στη δυτική Ελλάδα το τριήμερο αυτό βροχών και καταιγίδων τελειώνει σήμερα.

Μέχρι το Σαββατοκύριακο δεν αναμένεται κάτι άλλο.

