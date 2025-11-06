Το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι πού βρίσκονται τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες στο μακελειό, καθώς δεν έχει εντοπιστεί παρά οπλισμός που είχαν στην κατοχή τους συγγενείς των εμπλεκόμενων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, που άφησε πίσω δύο νεκρούς και ένα χωριό που θρηνεί και ανταλλάζει κατάρες και απειλές.

Τα τελευταία 24ωρα στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένα βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή του μακελειού, που αποκαλύπτει τα πρόσωπα δύο εκ των «ελεύθερων σκοπευτών» της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Αυτό είναι και το βασικό στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη και φαίνεται πως «κλειδώνει» την προσφυάκιση του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη.

Ο 43χρονος συνελήφθη την Τρίτη από αστυνομικούς, ενώ σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται τώρα ο δεύτερος άνδρας που βρίσκεται μαζί με τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη στο επίμαχο βίντεο και πυροβολούν κατά ριπάς.

Σημειώνεται πως το βίντεο, που έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο, έφτασε ανώνυμα στα χέρια των Αρχών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-de1d6itj0ko9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τη Δευτέρα απολογούνται τα τρία αδέρφια

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου θα απολογηθούν τα τρία αδέλφια, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, που παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης.

Οι συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, ενώ στο Αστυνομικό Μέγαρο μετέβη για τη διαδικασία ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε γα ένα βράδυ τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026.

Ο πατέρας του επίσης συνελήφθη αλλά για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αφέθηκε και αυτός ελεύθερος.

Παράλληλα, την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια.