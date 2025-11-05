Η κίνηση που ερμηνεύεται από τους Κρητικούς ως αιτία να διαλυθεί κάθε προσπάθεια σασμού έπαιξε ρόλο στο διπλό μακελείο στα Βορίζια.

Στον απόηχο της χθεσινής παράδοσης και σύλληψης των τριών καταζητούμενων αδερφών Φραγκιαδάκη που εμπλέκονται στο μακελείο στα Βορίζια αίσθηση προκάλεσε η φράση «ξερό εβίβα» που ανέφερε η σύζυγος του 29χρονου που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που έβαλαν βόμβα.

Τα λόγια της συζύγου έδωσαν μια πρώτη εικόνα για το τι «πυροδότησε» την βεντέτα των δύο οικογενειών οδηγώντας στα τραγικά γεγονότα του Σαββάτου με αποκορύφωμα τις δολοφονίες του 39χρονου Καργάκη και της 56χρονης θείας των Φραγκιαδάκη.

Σε δηλώσεις που έκανε έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου δήλωσε ότι «αυτοί χάλασαν τον σασμό. Κάνανε το “ξερό εβίβα” και μετά τίποτα, ούτε κουβέντα». Έπειτα, υποστήριξε ότι οι γυναίκες της οικογένειάς της, όπως και η ίδια, προσπάθησαν να πείσουν τους άνδρες να κάνουν κάτι, ώστε να μη ξεφύγει η κατάσταση. «Όλες οι γυναίκες τούς είπαμε να τα βρουν, έχουμε παιδιά και σπίτια να φροντίσουμε, δεν θέλουμε να κλείσουν. Αυτό τους είπαμε», ανέφερε σε δημοσιογράφους.

Στην κρητική κοινωνία, το «ξερό εβίβα» συμβολίζει ψεύτικη ή επιφανειακή συμφιλίωση και αποτελεί αιτία να διαλυθεί αυτόματα ο σασμός. Η ιεροτελεστία της συμφιλίωσης αποτελεί βαθιά ριζωμένο θεσμό. Οι οικογένειες που επιχειρούν να «σαστούν» συναντιούνται σε ουδέτερο τόπο, φέρνοντας τρόφιμα, κρασί, γλυκά και δώρα, ως σημάδι ειλικρίνειας και αποκατάστασης της τιμής. Το «εβίβα» στο τέλος σφραγίζει την ειρήνη. Όμως, όταν αυτή η κίνηση γίνεται «ξερά», χωρίς τα συνοδευτικά, χωρίς διάθεση συμφιλίωσης, αλλά απλώς για το θεαθήναι, οι Κρητικοί λένε «Μ’ ένα ξερό εβίβα, σασμός δε γίνεται». Η νεαρή γυναίκα, με την ατάκα της, θέλησε να υποδηλώσει πως η άλλη πλευρά ουδέποτε πίστεψε πραγματικά στον σασμό. Και όπως δείχνουν τα γεγονότα, η «ρήξη» που υποβόσκουσε δεν είχε ποτέ πραγματικά θεραπευτεί.

