Στο σημείο όπου κρυβόταν ο 43χρονος, μετά το μακελείο στα Βορίζια, βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.λπ.

Ένας ακόμη εμπλεκόμενος στην υπόθεση του μακελειού με τους 2 νεκρούς στα Βορίζια, συνελήφθη από την αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ πρόκειται για 43χρονο Έλληνα, που φέρεται να εμπλέκεται στο ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ο 43χρονος συνελήφθη από τις αρχές καθώς εντοπίστηκε σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του. Στο σημείο βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες από το κρησφύγετο, όπου είχε καταφύγει ο 43χρονος για να μην εντοπιστεί.