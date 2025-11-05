Η Εκκλησία της Κρήτης απευθύνει κάλεσμα σε ειρήνη επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από τη σύνεση και τη δικαιοσύνη μπορεί να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή.

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τα πρόσφατα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια, αναφερόμενη σε ένα κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο βία, επιθετικότητα και μίσος.

Στην επίσημη ανακοίνωση της που δημοσιεύει το zarpanews.gr τονίζεται ότι η Κρήτη, που διακρίνεται ιστορικά για τη λεβεντιά, το ήθος, την εντιμότητα, την εργατικότητα και το φιλότιμο των κατοίκων της, σήμερα πλήττεται από εικόνες που δεν αντιπροσωπεύουν την ταυτότητά της. «Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι η Κρήτη των αιώνων, δεν είναι η Κρήτη που μας αξίζει», αναφέρει χαρακτηριστικά η Σύνοδος.

Η Εκκλησία καλεί σε συνετή και υπεύθυνη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της βίας στο νησί, ζητώντας από όλους αναθεώρηση στάσης, επιλογών και αξιολόγησης των γεγονότων σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και παράδοση. Τονίζεται ότι η βία και οι εγκληματικές ενέργειες δημιουργούν μεγαλύτερα οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα και υπονομεύουν την ειρήνη στην κοινότητα. Παράλληλα απευθύνει κάλεσμα σε ειρήνη, καταλλαγή και σεβασμό στις αξίες της παράδοσης, επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από τη σύνεση και τη δικαιοσύνη μπορεί να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και η ασφάλεια των πολιτών.

Η ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κρήτης

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐκφράζει τή θλίψη Της καί διερωτᾶται, ἐν μέσῳ ἑνός κοινωνικοῦ περιβάλλοντος βιαιοτήτων καί ἐκδηλώσεων ἐπιθετικότητας καί μίσους, ποῦ ὁδηγούμαστε; Ποιός εἶναι ὁ λόγος τῆς παρουσίας μιᾶς τέτοιας καταστάσεως στή Μεγαλόνησο, πού διακρίνεται γιά τή λεβεντιά καί τό ἦθος, τήν ἐντιμότητα καί τήν ἐργατικότητα, τήν τιμιότητα καί τό φιλότιμο τῶν ἀνθρώπων της;

Αὐτό πού βλέπουμε σήμερα δέν εἶναι ἡ Κρήτη τῶν αἰώνων, δέν εἶναι ἡ Κρήτη πού μᾶς ἀξίζει. Μοιραζόμαστε μαζί μέ ὅλους, τόν προβληματισμό καί τήν ἀγωνία μας καί σᾶς προσκαλοῦμε σέ μιά συνετή καί ὑπεύθυνη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς ἐγκληματικότητας καί τῆς ὠμῆς βίας στό νησί μας.

Ἡ Τοπική Ἐκκλησία καλεῖ σέ εἰρήνη καί καταλλαγή καί ἀπευθύνει παράκληση ἀναθεώρησης στάσης, ἐπιλογῶν καί ἀξιολόγησης τῶν πραγμάτων σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη Πίστη καί Παράδοση, ἀντί νά ὁδηγούμαστε σέ βίαιες καί ἐγκληματικές ἐνέργειες, πού καλλιεργοῦν ἕνα κλίμα, τό ὁποῖο προκαλεῖ μεγαλύτερα οἰκογενειακά καί κοινωνικά προβλήματα”.