Σε άλλη περίπτωση συνελήφθη ένας 37χρονος Έλληνας για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Τρία άτομα συνελήφθησαν την Παρασκευή στον Πειραιά για κατοχή και διακίνηση κοκαϊνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για δύο Έλληνες ηλικίας, 33 και 21 ετών και μία Ελληνίδα 23 ετών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 33χρονου και του 21χρονου, ο πρώτος εντοπίστηκε να κατέχει και για λογαριασμό των συγκατηγορουμένων του, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, 7 συσκευασίες με κοκαΐνη, μεικτού βάρους 2.153 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 2.130 γραμμαρίων και 2 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μεικτού βάρους 131 γραμμαρίων. Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 περίστροφα, 62 φυσίγγια και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της 23χρονης, όπου βρέθηκε να κατέχει και για λογαριασμό των συγκατηγορούμενων της, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, 2 συσκευασίες, με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 5 γραμμαρίων.

Επίσης κατά την έρευνα κατασχέθηκαν μία μοτοσικλέτα, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 5 κινητά τηλέφωνα, 61.225- ευρώ και 7.440 Baht Ταϊλάνδης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=7PRrp3t-yCk}

Επίσης, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ένας 37χρονος Έλληνας για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Δευτέρας σε σημείο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, και ο 37χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνδρομή σταθμού του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητο του, μεταφέροντας μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη, μικτού βάρους 240 γραμμαρίων, η οποία βρέθηκε κρυμμένη κάτω από το κάθισμα του οδηγού.

Ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε, απωθώντας βίαια τους αστυνομικούς, οι οποίοι στη συνέχεια τον ακινητοποίησαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του σε περιοχή της Αττικής, βρέθηκε να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση, 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 4 γραμμαρίων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 4.680 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα εικόνας και 5 κάμερες.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν με υποθέσεις απόπειρας κλοπής και επικίνδυνης οδήγησης και απείθειας, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.