Αν αυτοί δεν είναι ικανοί να τα επαναλειτουργήσουν υπάρχει τρόπος: να ανατραπούν, να σηκωθούν να φύγουν, τόνισε ο δήμαρχος Πατρέων.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα έξω από κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πάτρα, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί χθες.

Παρών στην κινητοποίηση ήταν και ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος δήλωσε στο The Best: «Κλείνουν τη ζωή των ανθρώπων, δεν κλείνουν ένα κατάστημα. Η ζωή των ανθρώπων για χρόνια είναι συνδεδεμένη με αυτές τις λειτουργίες. Οι κυβερνήσεις που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα δεν υπολογίζουν τη ζωή των ανθρώπων, υπολογίζουν την κερδοφορία και τις ζημιές. Και αν κάτι δεν παρουσιάζει κέρδη, σβήνουν τη ζωή των ανθρώπων».

Και πρόσθεσε: «Εμείς διαμαρτυρόμαστε, ζητούμε να επαναλειτουργήσουν, θα επαναλειτουργήσουν και αν αυτοί δεν είναι ικανοί να τα επαναλειτουργήσουν υπάρχει τρόπος: να ανατραπούν, να σηκωθούν να φύγουν. (...) Αν αυτοί έχουν προσδεθεί στο άρμα των χαρτοφυλακίων, της κερδοφορίας, των χρηματιστηρίων, ο λαός μας όχι. Ο λόγος στον λαό μας. Να ξεμπερδεύουμε με όλους αυτούς που θέλουν να κλείσουν τη ζωή των λαϊκών ανθρώπων».

{https://www.youtube.com/watch?v=LOv48-G6r-8}