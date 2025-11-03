Ο σκύλος δεν εκδικείται, αντιδρά δήλωσε ο Ηλίας Κανέλλος, πρόεδρος των εκτροφέων ροτβάιλερ.

Το προφανές είναι ότι ο 76χρονος πρώτα χτύπησε το ροτβάιλερ και μετά εκείνο του επιτέθηκε ανέφερε δημοσιογράφος στο Mega για το περιστατικό στην Καλαμάτα.

Το ζώο κακοποιούνταν ούτως ή αλλιώς, δήλωσε η δημοσιογράφος του Mega. Υπάρχουν σκυλιά που έχουν σωματική προδιάθεση ναι, αλλά δεν υπάρχουν σκυλιά που γεννιούνται επιθετικά, τόνισε. Όπως είπε η φιλοζωική κοινότητα της Καλαμάτας είναι σε μόνιμη επαγρύπνηση γιατί στο παρελθόν υπήρχαν περιστατικά κυνομαχιών. Οπότε όταν ειδικοί είδαν τις εικόνες από το ροτβάιλερ και τις συνθήκες που ζούσε ξύπνησαν μνήμες.

Σημείωσε ακόμα πως στα social media της οικογένειας φαίνεται πως είχαν βάλει το σκυλί να γεννήσει και στη συνέχεια πωλούσαν τα κουτάβια. Την ίδια ώρα ο 76χρονος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, χωρίς ωστόσο να απειλείται η υγεία του.

«Πίσω από το μαγαζί έγινε αυτό το συμβάν. Πήγε να τον ταΐσει και ο σκύλος του έκανε επίθεση. Τον έχουμε 10 χρόνια, δεν είχε γίνει ποτέ. Δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Το ταΐζουμε, το ποτίζουμε, το χαϊδεύουμε, το αμολάμε σε χώρο πίσω από το κτίριο για να μην είναι φυλακισμένο», τόνισε ο κηδεμόνας του σκυλιού.

Το σκυλί είχε πληγές στα αυτιά και στα πόδια από το σύρμα που χτύπησε. Πριν από την επίθεση ωστόσο στο βίντεο φαίνεται πως ο 76χρονος πλησιάζει το σκυλί, το χτυπάει με αλυσίδα.

Ο Ηλίας Κανέλλος, πρόεδρος των εκτροφέων ροτβάιλερ, δήλωσε πως η κοινωνικοποίηση είναι απαραίτητη στις δυναμικές φυλές. Στο βίντεο βλέπουμε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, που δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο σκύλο. Προσπαθεί να του βάλει σπρέι, ο σκύλος δίνει το μήνυμα δεν θέλω, συνεχώς, δεν καταλαβαίνει ότι το σπρέι δεν είναι απειλή. Το σπρέι αυτό φέρεται να είναι για κάποια πληγή. Η ένταση του ζώου προκλήθηκε από το σπρέι» επέμεινε σημειώνοντας πως το σπρέι ταράζει το ζώο.

Ο σκύλος δεν εκδικείται, αντιδρά πρόσθεσε. «Δείχνει ότι δεν θέλει, ο ηλικιωμένος, επιμένει, ο σκύλος δείχνει ότι δεν θέλει 10 φορές» ενώ ο ηλικιωμένος επιμένει. σημειώνει.

Στην αρχή ο σκύλος έδωσε συγκεκριμένα μηνύματα. Ο ηλικιωμένος δεν περίμενε αυτή την αντίδραση του ζώου, αλλά στο μυαλό του σκύλου ήταν φυσιολογική η αντίδραση. Η πίεση που του ασκήθηκε ήταν πιο ισχυρή από αυτή που αντέχει η ψυχοσύνθεση του ζώου» τόνισε, λέγοντας πως «αυτό που παρακολουθήσαμε ήταν μία αναίτια επίθεση. «Το σκυλί δάγκωσε σε συγκεκριμένο σημείο, κλείδωσε και δεν άφησε το μέλος, ήθελε να το κόψει γιατί ξεπέρασε τα όριά του» υπογράμμισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddywdwwfmmrl?integrationId=40599y14juihe6ly}