Συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου να εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του μακελειού που σημειώθηκε το Σάββατο, (01-11) στα Βορίζια Ηρακλείου, στην Κρήτη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπίστωσε τη εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, 6 ατόμων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται 3 ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 10 οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, 2 καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Στο χωριό η σορός του 39χρονου

Νωρίς το βράδυ της Κυριακής (3/11) η σορός του 39χρονου έφτασε στο σπίτι του στα Βορίζια, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού τον υποδέχθηκαν με δάκρυα και σπαραγμό.

