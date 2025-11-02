«Κλειδωμένοι» στα σπίτια οι κάτοικοι, φοβούνται για τη ζωή τους.

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τον θάνατο του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο ένοπλο περιστατικό, που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την νεκροψία - νεκτοτομή πoυ διενεργήθηκε στη σορό του προκύπτει ότι τέσσερις ήταν οι μοιραίοι πυροβολισμοί.

Η σορός του 39χρονου φέρει τέσσερα τραύματα από πυροβολισμούς στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Επίσης, το πόρισμα αναφέρει ότι οι βολίδες ήταν από δύο διαφορετικά διαμετρήματα που σημαίνει ότι δέχθηκε πυροβολισμούς από δύο όπλα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddyas83ze7v5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι η 56χρονη κατέληξε λόγω διαμπερούς τραύματος βολίδας με πύλη εισόδου αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας και όχι συνεπεία εμφράγματος που είχε αρχικά αναφερθεί.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους δύο τραυματίες

Ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, είναι οι κακουργηματικές ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στους δύο φρουρούμενους τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ακόμα κάτοικο των Βοριζίων, 26 ετών.

Eισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν μετά τις 4.30 στο ΠΑΓΝΗ για την άσκηση των ποινικών διώξεων και την προθεσμία για τις απολογίες.Και οι δύο τραυματίες, οι οποίοι κρατούνται στον ειδικό θάλαμο, φέρονται να αναρρώνουν ταχύτατα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddyck6tdruzt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται πως για τον 25χρονο υπάρχουν καταθέσεις στη δικογραφία που τον φέρουν να έχει ανοίξει πυρ με τον αδερφό του κατά σπιτιών της οικογένειας Καργάκη, μετά την έκρηξη της βόμβας, ενώ επίσης φέρεται να υπάρχει κατάθεση για τα «πυρά» ακόμα και κατά αστυνομικών, στη διάρκεια αυτοψίας για το «γάζωμα» σπιτιών της οικογένειας Καργάκη.

Τη Δευτέρα η κηδεία του 39χρονου

Η κηδεία του 39χρονου ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, ωστόσο, η σορός του μεταφέρθηκε νωρίτερα το πρωί, από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, για να καταδειχθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Επειδή η διαδικασία πήρε ώρα, τελικά αναβλήθηκε η κηδεία του, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κηδεία του πολύτεκνου πατέρα έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Δευτέρας, 3 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η οικογένειά του, όπως έγινε γνωστό, βάφτισε τρία από τα πέντε παιδιά του σε διπλανό χωριό, ώστε να μπορούν να παρευρίσκονται στην ταφή του πατέρα τους.

«Κλειδωμένοι» οι κάτοικοι

Σπίτια ερμητικά κλειστά, αίματα στα πλακόστρωτα δρομάκια, κάλυκες στους δρόμους, βλήματα σφηνωμένα στους τοίχους των σπιτιών, κτίρια διαλυμένα από το οστικό κύμα εκρηκτικών μηχανισμών μεγάλης ισχύος.

Στο χωριό επικρατεί θρήνος για τους 2 νεκρούς και φόβοι για συνέχεια του μακελειού. Οι δράστες του φονικού φαίνεται πως ακόμα αναζητούνται κι όλο το χωριό φοβάται για την επόμενη ημέρα και σιωπά.

Παράλληλα, έχουν φυγαδευθεί μέλη και από τις δύο πλευρές σε άλλα σημεία της Κρήτης, προκειμένου να αποτραπεί νέα αιματοχυσία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddyaaajc76bl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έρευνες πόρτα-πόρτα

Το χωριό έχει μετατραπεί σε «φρούριο» και ελέγχεται εξονυχιστικά όποιος μπαίνει και όποιος φεύγει από την περιοχή. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τρεις από τους εμπλεκόμενους εξακολουθούν να διαφεύγουν στα γύρω υψώματα του Ψηλορείτη, ερευνώντας πιθανές κρυψώνες ή να φιλοξενούνται σε γειτονικά χωριά.

Σε ό,τι αφορά πληροφορίες σχετικά με περισσότερους νεκρούς ή τραυματίες, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι για την Αστυνομία οι τραυματίες είναι τέσσερις, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό, ενώ οι νεκροί είναι δύο.

«Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες και δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα και από την επικοινωνία που έχουμε με τα νοσοκομεία.

Φυσικά, και γίνονται έρευνες για το εάν εμπλέκονται και άλλα άτομα στο περιστατικό», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, μέχρι στιγμής, από τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές, «δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε και από ποια πλευρά το περιστατικό».

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται στα Βορίζια και ειδικές ομάδες συνεχίζουν, για όσο χρειαστεί, τις έρευνες «για να καταλάβουν και οι κάτοικοι ότι δεν πρόκειται να δώσουμε το περιθώριο να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό, στο οποίο δύο άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddy63j3b26gp?integrationId=40599y14juihe6ly}