Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών στην Κρήτη μετά το χθεσινό μακελειό στα Βορίζια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, εξηγεί πως έχουν πραγματοποιηθεί από την πρώτη στιγμή 10 κατ’ οίκον έρευνες, ενώ «σήμερα οι συνάδελφοι συνεχίζουν τις έρευνες σε οικίες». Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί 8.

Έχει προκύψει μία σύλληψη σήμερα από την περιοχή και μία προσαγωγή. Εξετάζονται για το περιστατικό καθώς η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Όπως τονίζει η κ. Δημογλίδου, υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες και οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. «Όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά, σε διπλανές περιοχές όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη» καταλήγει.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με συμμετοχή κλιμακίων των ΕΚΑΜ από Κρήτη και Αθήνα, της ΟΠΚΕ και του ελληνικού FBI. Στο χωριό βρίσκεται και η ανώτατη ηγεσία της ΕΛΑΣ, υπό τον αρχηγό της, στρατηγό Μάλλιο, που συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα όπως υπογράμμισε, για την Αστυνομία υπάρχουν επίσημα δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από τη φονική σύγκρουση.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και που ενισχύθηκαν από την Αθήνα μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας, απαντώντας και σε ερώτηση σε σχέση με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 39χρονου.

Έρευνες πόρτα-πόρτα

Το χωριό έχει μετατραπεί σε «φρούριο» και ελέγχεται εξονυχιστικά όποιος μπαίνει και όποιος φεύγει από την περιοχή. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τρεις από τους εμπλεκόμενους εξακολουθούν να διαφεύγουν στα γύρω υψώματα του Ψηλορείτη, ερευνώντας πιθανές κρυψώνες ή να φιλοξενούνται σε γειτονικά χωριά.

Πάντως, σε ό,τι αφορά πληροφορίες σχετικά με περισσότερους νεκρούς ή τραυματίες, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι για την Αστυνομία οι τραυματίες είναι τέσσερις, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό, ενώ οι νεκροί είναι δύο.

«Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες και δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα και από την επικοινωνία που έχουμε με τα νοσοκομεία. Φυσικά, και γίνονται έρευνες για το εάν εμπλέκονται και άλλα άτομα στο περιστατικό», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, μέχρι στιγμής, από τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές, «δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε και από ποια πλευρά το περιστατικό».

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται στα Βορίζια και ειδικές ομάδες συνεχίζουν, για όσο χρειαστεί, τις έρευνες «για να καταλάβουν και οι κάτοικοι ότι δεν πρόκειται να δώσουμε το περιθώριο να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό, στο οποίο δύο άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.