Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.100.000 ευρώ μετά από το δεύτερο τζάκποτ που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.
Στην 43η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 24548, σειρά η 9η και στοιχείο το Β.
Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε ξανά τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.130.000 ευρώ περίπου.
Ο αριθμός 64445 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.
{https://www.youtube.com/watch?v=-veLEMTlsQ4}