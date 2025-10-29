Ο 49χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Ένας 49χρονος, ο οποίος έδωσε στον γιο του ηλικίας κάτω των 12 ετών, δύο φωτοβολίδες, τις οποίες ενεργοποίησε, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα του Παναθηναϊκού, συνελήφθη από τις αρχές.

Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο 49χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου, να δίνει στον ανήλικο γιο του, τις δύο φωτοβολίδες, τις οποίες και άναψε.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Η δικογραφία σε βάρος του 49χρονου πατέρα υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ ο ανήλικος δεν συνελήφθη ως ποινικά ανεύθυνος.