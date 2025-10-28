Ο 52χρονος δέχτηκε συνολικά τρεις σφαίρες από το όπλο του 23χρονου.

Μοιραία στάθηκε η σφαίρα στην καρδιά για τον 52χρονο στο Έλος Κισσάμου από τον 23χρονο νεαρό στα Χανιά.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο 23χρονος που παραδόθηκε στις αρχές, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σε σχέση με τη δολοφονία του 52χρονου του το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος έφερε δύο διαμπερή τραύματα, ένα στο στέρνο το οποίο ήταν διαδερμικό και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού.

Εκείνο, όμως, που του στέρησε τη ζωή ήταν ένα τυφλό τραύμα από σφαίρα στο στήθος, η οποία τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά.

Ο 52χρονος δέχτηκε συνολικά τρεις σφαίρες από το όπλο του 23χρονου, ένα 22αρι πιστόλι, το οποίο εντοπίστηκε πεταμένο στο Ελαφονήσι, σε σημείο που υπέδειξε ο δράστης στις αστυνομικές αρχές.

Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε η εισαγγελέας Χανίων σε βάρος του 23χρονου, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 52χρονου στο χωριό Έλος Κισσάμου.

Ο νεαρός δράστης, εμφανώς καταβεβλημένος και χωρίς να μιλήσει στους δημοσιογράφους, πέρασε την είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου στα Χανιά συνοδευόμενος από πολλούς αστυνομικούς καθώς αρκετοί φοβούνται μην ξεσπάσει καμία νέα βεντέτα στο χωριό.

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά λογομάχησαν για προσωπικές διαφορές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, επέστρεψε στην παρέα του 52χρονου, ο οποίος, όπως υποστήριζε έκανε μια κίνηση προς την τσέπη του. Τότε, ο νεαρός όπως είπε: «Φοβήθηκα ότι θα με πυροβολούσε πρώτος», για αυτό και αντέδρασε πυροβολώντας.

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα συνέβησαν την Κυριακή (26/10) λίγο μετά τις 7 απόγευμα όταν το γλέντι στη γιορτή κάστανου είχε τελειώσει όμως πλήθος κόσμου συνέχιζε να διασκεδάζει, όπως και ο 52χρονος με την παρέα του.

Τότε εμφανίζεται ο 23χρονος που βγάζει το όπλο και τον πυροβολεί τρεις φορές στο στήθος και εξαφανίζεται.

Στο σημείο επικράτησε πανικός με τους παρευρισκόμενους να ειδοποιούν τις αρχές.

Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον αιμόφυρτο άνδρα και να διαπιστώνουν πως ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ για να τον επαναφέρουν στη ζωή μέχρι την διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί τον παρέλαβαν και διαπίστωσαν πως ήδη είχε καταλήξει από τα βαρύτατα τραύματά του.

