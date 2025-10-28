Το μεσημέρι της Κυριακής η ΕΛ.ΑΣ ανακοίνωσε ότι βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος.

Το ερχόμενο Σάββατο θα απολογηθεί ο 23χρονος για το φόνο του 52χρονου άνδρα στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά.

Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αφού προηγουμένως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και οπλοφορία.

Ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν δράστη, Γιώργος Φραντζεσκάκης δήλωσε πως ο 23χρονος είναι συγκλονισμένος και δηλώνει βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του.

Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Φραντζεσκάκης, ο ίδιος ο δράστης ήταν αυτός που υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε αφήσει το 22αρι όπλο του εγκλήματος.

Ο 23χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων στις 2 μετά το μεσημέρι φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, συνοδευόμενος από πάνοπλους αστυνομικούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα συνέβησαν την Κυριακή 26.10.2025, λίγο μετά τις 7 απόγευμα όταν το γλέντι στη γιορτή κάστανου είχε τελειώσει όμως πλήθος κόσμου συνέχιζε να διασκεδάζει το ίδιο και ο 52χρονος με την παρέα του.

Τότε εμφανίζεται ο 23χρονος και βγάζει το όπλο και τον πυροβολεί τρεις φορές στο στήθος και τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο επικράτησε πανικός με τους παρευρισκόμενους να ειδοποιούν τις αρχές.

Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον αιμόφυρτο άνδρα και να διαπιστώνουν πως ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ για να τον επαναφέρουν στη ζωή μέχρι την διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί οι γιατροί τον παρέλαβαν και διαπίστωσαν πως ήδη είχε καταλήξει από τα βαρύτατα τραύματά του.

Η κηδεία του 52χρονου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Πλοκαμιανά Κισσάμου.