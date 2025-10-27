Κατά την απολογία του, ο 24χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν ήρθε ποτέ σε άμεση επαφή με τον ανήλικο.

Αθώος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 24χρονος μπάρμαν που κατηγορήθηκε ότι σέρβιρε αλκοόλ σε 15χρονο, σε καφέ-μπαρ στο κέντρο της πόλης. Ο νεαρός συνελήφθη στο πλαίσιο ελέγχων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Κατά την απολογία του, ο 24χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν ήρθε ποτέ σε άμεση επαφή με τον ανήλικο. Όπως είπε, ο 15χρονος μπήκε στο μαγαζί μαζί με παρέα ενηλίκων και εκείνος απλώς ετοίμασε την παραγγελία που του μετέφερε η σερβιτόρα.

«Όταν είναι γεμάτο το μαγαζί, δεν μπορώ να ξέρω ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Εμένα μού ήρθε η παραγγελία από τη σερβιτόρα και την ετοίμασα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την κατάθεση αστυνομικού, ο ανήλικος δεν παρουσίαζε σημάδια μέθης και η κατάστασή του ήταν καλή. Παρότι ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του μπάρμαν, η πρόεδρος του δικαστηρίου έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη και τον αθώωσε.