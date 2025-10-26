Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σε λιπόθυμη κατάσταση μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Νοσοκομείο Σαντορίνης μια 17χρονη κοπέλα, η οποία φέρεται να είχε καταναλώσει τέσσερα ποτά σε μπαρ του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cyclades24, η ανήλικη είχε βγει για να γιορτάσει την ονομαστική της γιορτή, όμως λίγη ώρα αργότερα έχασε τις αισθήσεις της λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο κατάστημα σερβιρίστηκε το αλκοόλ και ποιοι ευθύνονται για τη διάθεσή του σε ανήλικο.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από την ευθύνη των επαγγελματιών στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση όσον αφορά την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.

Το νέο νομικό πλαίσιο για το αλκοόλ σε ανηλίκους

Με βάση τον νέο νόμο, οι πωλητές και υπεύθυνοι καταστημάτων υποχρεούνται να ταυτοποιούν την ενηλικότητα κάθε πελάτη πριν από την πώληση αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται ρητά: «η πώληση, η προσφορά και η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο προϊόντων καπνού ή αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους και από ανηλίκους».

Ο πωλητής οφείλει να ελέγχει και να εξακριβώνει την ηλικία του πελάτη, ζητώντας την επίδειξη έγχαρτου ή ψηφιακού ταυτοποιητικού εγγράφου μέσω Gov.gr Wallet ή της ειδικής εφαρμογής KidsWallet.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή μη απόδειξης ενηλικότητας, απαγορεύεται η πώληση ή διάθεση του προϊόντος.

Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου, προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως τρία (3) έτη και χρηματική ποινή για όσους: