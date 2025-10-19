Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατηγορείται ο πατέρας 16χρονης που λιποθύμησε σε πλατεία του Νέου Ηρακλείου, από το πολύ αλκοόλ.

Η ανήλικη βρέθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ λιπόθυμη στην πλατεία, το βράδυ του Σαββάτου (18.10.25).

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το κορίτσι είχε πάρει ένα μπουκάλι με αλκοόλ από το σπίτι του και πήγε στην πλατεία όπου το ήπιε μαζί με φίλες της.

Ο 43χρονος πατέρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

