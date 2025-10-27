28η Οκτωβρίου: Το έπος του 1940 ανήκει στις χρυσές σελίδες της ελληνικής ιστορίας, άγνωστες λεπτομέρειες της εθνικής επετείου.

Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και ένδοξες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Είναι η ημέρα που η Ελλάδα είπε «Όχι» στον φασισμό και στην υποταγή, γράφοντας μια ηρωική σελίδα αντίστασης και αξιοπρέπειας. Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Ιταλός πρέσβης Εμανουέλε Γκράτσι επισκέφθηκε την οικία του Έλληνα πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά στην Κηφισιά. Μετέφερε ένα τελεσίγραφο εκ μέρους του Μπενίτο Μουσολίνι, το οποίο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση των ιταλικών στρατευμάτων από τα ελληνικά σύνορα, ώστε να καταλάβουν στρατηγικά σημεία της χώρας. Ο Μεταξάς, σύμφωνα με την παράδοση,«Λοιπόν, έχουμε πόλεμο!» που ερμηνεύτηκε από τον ελληνικό λαό ως ένα περήφανο «ΟΧΙ», που έμελλε να μείνει στην ιστορία.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 5:30 το πρωί, οι ιταλικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ήπειρο, στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Όμως ο ελληνικός στρατός, παρά την αριθμητική υπεροχή του αντιπάλου, αντέδρασε άμεσα και αντεπιτέθηκε με πρωτοφανή γενναιότητα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι Έλληνες στρατιώτες όχι μόνο απέκρουσαν την ιταλική εισβολή, αλλά πέρασαν στην αντεπίθεση μέσα στο αλβανικό έδαφος, απελευθερώνοντας πόλεις όπως το Αργυρόκαστρο και η Κορυτσά. Η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα της Ευρώπης που νίκησε τον φασισμό στο πεδίο της μάχης.

Η ελληνική νίκη συγκλόνισε την Ευρώπη και ενέπνευσε λαούς που αγωνίζονταν ενάντια στον ολοκληρωτισμό. Η επέτειος του «Όχι» δεν είναι απλώς μια ανάμνηση ενός πολέμου. Είναι σύμβολο ελευθερίας, ενότητας και αντίστασης απέναντι σε κάθε μορφή καταπίεσης.Η χώρα μας με ελάχιστα οικονομικά αποθέματα καθώς και πολεμικά μέσα κατά των εισβολέων Ιταλών, ουσιαστικά με μόνο σημαντικό όπλο τη γενναιότητα του Λαού και το αστείρευτο ψυχικό σθένος του, απάντησε στο ιταμό τελεσίγραφο του Ιταλού δικτάτορα Μουσολίνι, και έμπρακτα οι Έλληνες Αγωνιστές έγραψαν στο πολεμικό μέτωπο ανεξίτηλα το Αλβανικό Έπος, καταφέροντας αρχικά στο μέτωπο της Αλβανίας ένα καίριο και απρόσμενο κτύπημα στις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες των φασιστών στα ευρύτερα σχέδιά τους, ένα καίριο και απρόσμενο κτύπημα με ευρύτερη σημασία για τη συνολική έκβαση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η εποποιΐα της Πίνδου και oις μάχες του ελληνο-ιταλικού πολέμου

Η Πίνδος αποτέλεσε το σκηνικό μιας από τις πιο ηρωικές στιγμές του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940–1941. Ο ελληνικός στρατός, αν και υπερτετραπλάσιος αριθμητικά από τον αντίπαλο, κατάφερε να ανακόψει την ιταλική επίθεση και να επιφέρει σημαντικές απώλειες στους εισβολείς. Η αντίσταση στην Πίνδο, γνωστή ως «εποποιΐα της Πίνδου», αποτελεί σύμβολο θάρρους, αποφασιστικότητας και στρατιωτικής ευφυΐας. Σημαντικό ρόλο στις μάχες έπαιξε και το ιππικό του ελληνικού στρατού, το οποίο, παρά τη φθίνουσα σημασία των ιππέων στον σύγχρονο πόλεμο, χρησιμοποιήθηκε για αναγνωρίσεις, ταχείες επιθέσεις και μεταφορές προμηθειών στα δύσβατα ορεινά περάσματα. Η ευελιξία και η ταχύτητα του ιππικού επέτρεψε στους Έλληνες να εκμεταλλευτούν τη γνώση του εδάφους και να επιτύχουν αποφασιστικές νίκες ενάντια στις ιταλικές δυνάμεις. Η εποποιΐα της Πίνδου και η συνεισφορά του ιππικού αναδεικνύουν τη στρατηγική ευφυΐα και την ανδρεία των Ελλήνων στρατιωτών, καθιστώντας τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ένα από τα πιο ηρωικά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Γι’ αυτό και η 28η Οκτωβρίου του 1940 δεν αποτελεί απλώς το ορόσημο μιας σειράς ιστορικών γεγονότων με πολύ σημαντικές προεκτάσεις για το Έθνος και τη Χώρα μας μόνο. Είναι, παράλληλα, και ένα αδιάλειπτο σύμβολο του αγώνα και της θέλησης των Εθνών που επέλεξαν να αγωνισθούν για να ζήσουν ελεύθερα, ένα σημαντικό ευρωπαϊκό γεγονός, μια σημαντική, καίρια φάση της Αντίστασης κατά του Φασισμού. Η εθνική Αντίσταση υπήρξε καθοριστική, κατά γενική ομολογία, όχι μόνο για την ανεξαρτησία της Χώρας αλλά και για την έκβαση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στη σύγχρονη Ελλάδα

Η εποποιία του 1940 ήταν η επιβεβαίωση των διαχρονικών αξιών του Ελληνικού λαού, της ενότητας, της αυτοθυσίας και της πίστης σε ιδανικά ανώτερα από κάθε προσωπικό συμφέρον. Σήμερα, 85 χρόνια μετά, η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου μας καλεί να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όλους όσοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Ταυτόχρονα, μας υπενθυμίζει τη σημασία της εθνικής ενότητας και της αλληλεγγύης, ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές. Οφείλουμε να αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του σήμερα με το ίδιο θάρρος και αποφασιστικότητα. Η ιστορία μας διδάσκει ότι, όταν είμαστε ενωμένοι και προσηλωμένοι στις αξίες μας, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο.

