Τι σημαίνει το γαλανόλευκο χρώμα της ελληνικής σημαίας, πότε την γιορτάζουμε κάθε χρόνο.

Η ελληνική σημαία κυματίζει σε κάθε Εθνική Επέτειο ως το ιερότερο σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων για την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία. Πολλοί όμως αγνοούν τη σημασία των χρωμάτων και των εννέα γραμμών της. Ενόψει της 28ης Οκτωβρίου οι δρόμοι σημαιοστολίζονται και παντού κυριαρχεί η γαλανόλευκη.

Η εθνική σημαία αποτελείται από εννέα οριζόντιες, παράλληλες γραμμές, πέντε κυανές και τέσσερις λευκές, ενώ στο πάνω αριστερό μέρος δεσπόζει λευκός σταυρός σε γαλάζιο φόντο, σύμβολο της Ορθοδοξίας. Οι επικρατέστερες εκδοχές για τον συμβολισμό των χρωμάτων είναι ότι το κυανό εκφράζει τον ουρανό και τη θάλασσα ενώ το λευκό τον αφρό των κυμάτων και την αγνότητα του σκοπού των αγωνιστών. Οι εννέα γραμμές θεωρείται ότι αντιστοιχούν στις εννέα συλλαβές της φράσης «Ελευθερία ή Θάνατος», του συνθήματος της Επανάστασης του 1821, ενώ ο λευκός σταυρός δηλώνει την πίστη του Έθνους στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση.

Η μορφή της σημαίας καθιερώθηκε στην Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το 1822, όταν θεσπίστηκαν τρεις τύποι: μία για τη στεριά και δύο για τη θάλασσα. Έκτοτε, η σημαία άλλαξε ελάχιστα, διατηρώντας τον σταυρό και τα γαλανόλευκα χρώματα που συνοδεύουν κάθε στιγμή εθνικής υπερηφάνειας.

Στις 27 Οκτωβρίου η γιορτή της Σημαίας

Κάθε χρόνο παραμονές της 28ης Οκτωβρίου, στις 27 του μήνα γιορτάζουμε και τιμούμε τη γαλανόλευκη, το ιερό σύμβολο των αγώνων, της ελευθερίας και της πίστης του ελληνικού έθνους. Η πρώτη ελληνική σημαία, με τον λευκό σταυρό σε γαλανό φόντο, σχεδιάστηκε, υφάνθηκε, ευλογήθηκε και υψώθηκε στη Μονή Ευαγγελίστριας στη Σκιάθο, το 1807. Το 1822, στην Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, καθορίστηκε επισήμως η ελληνική σημαία με τον σταυρό, ως σύμβολο της Ορθοδοξίας. Από το 1832 έως το 1974, η γαλάζια σημαία με τον λευκό σταυρό χρησιμοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας, ενώ η σημερινή μορφή – με τις οριζόντιες λευκές και γαλάζιες γραμμές και τον σταυρό στο άνω αριστερό μέρος – χρησιμοποιούνταν στο εξωτερικό.

Η σημερινή επίσημη σημαία του ελληνικού κράτους καθιερώθηκε με νόμο στις 21 Δεκεμβρίου 1978. Τα χρώματα της, γαλάζιο και λευκό, συμβολίζουν το γαλάζιο της θάλασσας και το λευκό των κυμάτων.Η γαλανόλευκη κυματίζει πάντα περήφανα, για να μας θυμίζει τις αξίες, τα ιδανικά και τους αγώνες των προγόνων μας.

