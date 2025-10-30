Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη για τους ακροδεξιούς στην παρέλαση και η αντίδραση του Νίκου Παπανδρέου.

«Η άρνηση της κυβέρνησης να πάρει καθαρή θέση προκαλεί ανησυχία», τονίζει ο Νίκος Παπανδρέου, σχολιάζοντας τις απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, μετά την καταγγελία του για την παρουσία ακροδεξιών στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη, ο ευρωβουλευτής κατήγγειλε τη συμμετοχή της οργάνωσης «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία» στην παρέλαση και κάλεσε την κυβέρνηση να διερευνήσει το θέμα και να λάβει μέτρα.

«Είναι αρμοδιότητα της εκάστοτε περιφέρειας, εν προκειμένω της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ποιοι συμμετέχουν στις παρελάσεις και ποιοι όχι. Προφανώς, έχει διαβιβαστεί στην περιφέρεια η καταγγελία του ευρωβουλευτή και θα απαντήσει σχετικώς η περιφέρεια», απάντησε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε για το θέμα κατά τη διάρκεια του briefing.

«Δεν εκπροσωπώ την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Άρα, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι πριν απαντήσει αρμοδίως και πει αν ήταν στη λίστα, με ποια κριτήρια μπήκε στη λίστα, τι συνέβη ακριβώς. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ πριν από τους ανθρώπους που είναι αρμόδιοι», επεσήμανε σε δεύτερη ερώτηση για το ίδιο ζήτημα.

Όταν κλήθηκε να απαντήσει εάν καταδικάζει την εμφάνιση ακροδεξιών στην παρέλαση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Είμαστε ουσιαστικά και πολιτικά απέναντι σε κάθε ακραία, σας το είπα και πριν, με τις πράξεις μας, όχι με λόγια μόνο. Είμαστε απέναντι στους ακραίους και των δύο άκρων. Στην πράξη το έχουμε δείξει αυτό, με τις πολιτικές μας. Άρα, παρέλκουν τα πολλά λόγια. Αλλά για το συγκεκριμένο περιστατικό, επειδή εγώ δεν έχω μάθει να βασίζομαι σε δημοσιεύματα ή καταγγελίες, περιμένω και την απάντηση, θα επιμένω να περιμένω την απάντηση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «προχώρησε κυνικά σε ανιστόρητους πολιτικούς συμψηφισμούς και παρέπεμψε για εξηγήσεις στην περιφέρεια, σαν να μην είναι πολιτικά ομόσταυλη της κυβέρνησης», σχολίασε ο Νίκος Παπανδρέου, σημειώνοντας ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο πρωθυπουργός ήταν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και ήταν μάρτυρες των γεγονότων «τα οποία με τη σιωπή τους νομιμοποιούν».

«Η άρνηση της κυβέρνησης να πάρει καθαρή θέση προκαλεί ανησυχία, διότι φέρεται να αλιεύει ψήφους σε πολύ “θολά νερά”», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. «Η εσωτερική πολιτική κρίση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, οι ανταγωνισμοί και οι προσωπικές πολιτικές έριδες βρίσκουν ως αλεξικέραυνο την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, το οποίο ενέχει σοβαρούς κινδύνους», συμπλήρωσε.

Τέλος, κάλεσε την κυβέρνηση «να απέχουν δια των πράξεων και αλλά και των παραλείψεων τους από την νομιμοποίηση ακραίων ιδεολογιών και μορφωμάτων και να αναλογισθούν την δική τους ιστορική και πολιτική ευθύνη».

Η δήλωση του Νίκου Παπανδρέου

«Ο θυμός των νέων είναι απολύτως δικαιολογημένος. Έχει να κάνει με την ανισότητα, την αδικία, τη διαφθορά και το αδιέξοδο που βιώνουν σε καθημερινή βάση. Τους οφείλουμε εξηγήσεις και λύσεις. Δεν είναι η λύση να τους αγνοούμε διότι τότε γίνονται βορά σε καιροσκοπικά φανατικά μορφώματα.

Η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία βαυκαλίζεται και αυταπατάται. Δεν συνιστά ούτε εθνικοαπελευθερωτική ούτε πατριωτική οργάνωση. Η ιδεολογία τους είναι ακραιφνώς ναζιστική, όπως προδίδεται από τα φληναφήματα και τις πομφόλυγες τους.

Διαπρυσίως διακηρύττουν ότι είναι ευσεβείς Χριστιανοί. Όμως ο Ιησούς δίδαξε την αγάπη, ενώ οι ίδιοι εμφορούνται από οργή, βωμολοχούν ακατάσχετα και προάγουν τη διχόνοια και το μίσος. Η ΕΟΝ εκμεταλλεύεται το αγνό θρησκευτικό συναίσθημα νέων ανθρώπων για την εξυπηρέτηση πολιτικών μωροφιλοδοξιών της ηγετικής της ομάδας, όποιοι και να είναι, όπου και αν κρύβονται.

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε κυνικά σε ανιστόρητους πολιτικούς συμψηφισμούς και παρέπεμψε για εξηγήσεις στην περιφέρεια, σαν να μην είναι πολιτικά ομόσταυλη της κυβέρνησης.

Συμμερίζομαι τη δυσκολία του κυβερνητικού εκπροσώπου, λαμβανομένου υπόψη ότι και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ήταν παρόντες στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν αυτήκοοι, αυτόπτες και μάρτυρες αυτών των γεγονότων, τα οποία με τη σιωπή τους νομιμοποιούν.

Η άρνηση της κυβέρνησης να πάρει καθαρή θέση προκαλεί ανησυχία, διότι φέρεται να αλιεύει ψήφους σε πολύ “θολά νερά”. Η εσωτερική πολιτική κρίση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, οι ανταγωνισμοί και οι προσωπικές πολιτικές έριδες βρίσκουν ως αλεξικέραυνο την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, το οποίο ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Είναι με αίσθημα ευθύνης που τους καλώ να απέχουν δια των πράξεων και αλλά και των παραλείψεων τους από την νομιμοποίηση ακραίων ιδεολογιών και μορφωμάτων και να αναλογισθούν την δική τους ιστορική και πολιτική ευθύνη».