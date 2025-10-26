Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου υπενθυμίζει σε όλους μας τη δύναμη του «ΟΧΙ» και το θάρρος των Ελλήνων απέναντι στις δυνάμεις του Άξονα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει. Oι επετειακές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν ανήμερα της εθνικής εορτής την Τρίτη με τον απανταχού ελληνισμό να τιμά με δόξα, σεβασμό και περηφάνεια το έπος του 1940. Μια σπουδαία νίκη της της ψυχής ενός λαού που προτίμησε την τιμή από την υποταγή. Γι’ αυτό, κάθε 28η Οκτωβρίου, δεν γιορτάζουμε τον πόλεμο, αλλά το θάρρος να πούμε «ΌΧΙ» στον κατακτητη.

Από το «ΟΧΙ» ως τη Λευτεριά

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, η Ευρώπη βυθίζεται στη σκιά του φασισμού. Ο Αδόλφος Χίτλερ στη Γερμανία και ο Μπενίτο Μουσολίνι στην Ιταλία εγκαθιδρύουν δικτατορικά καθεστώτα, υποτάσσοντας τους λαούς τους στη βία, στην προπαγάνδα και στη λατρεία της ισχύος. Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν και τα σύννεφα μαζεύονται απειλητικά πάνω από την ήπειρο. Τον Σεπτέμβριο του 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και ξεσπά ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – ο πιο αιματηρός που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες πέφτουν στα χέρια του Χίτλερ: Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία.

28η Οκτωβρίου 1940 – Το «ΟΧΙ»

Ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, οι σειρήνες του πολέμου σκίζουν τη σιωπή της νύχτας. Η Ιταλία του Μουσολίνι απαιτεί να περάσουν τα στρατεύματά της μέσα από την Ελλάδα. Η απάντηση του ελληνικού λαού είναι κατηγορηματική: «ΟΧΙ! Δε θα παραδοθούμε!» Από τις 05:30 το πρωί, οι ιταλικές δυνάμεις επιτίθενται στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Αρχίζει το Έπος του ’40.

Στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου οι Έλληνες στρατιώτες, αγρότες, εργάτες, φοιτητές, πολεμούν με ψυχή και καρδιά. Αψηφούν το κρύο, τα χιόνια, την πείνα και την υπεροπλία του εχθρού. Μαζί τους, οι γυναίκες της Ηπείρου, σύμβολο αυταπάρνησης, κουβαλούν πυρομαχικά, φροντίζουν τραυματίες, ανοίγουν δρόμους μέσα στο χιόνι. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο ελληνικός στρατός περνά στην αντεπίθεση και απελευθερώνει το Αργυρόκαστρο και την Κορυτσά. Η νίκη είναι ελληνική. Ο φασισμός του Μουσολίνι ταπεινώνεται στα βουνά της Πίνδου.

Η γερμανική εισβολή

Όμως η Ελλάδα δεν προλαβαίνει να χαρεί τη νίκη της. Την 6η Απριλίου 1941, η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται από τον βορρά. Η Μάχη της Ελλάδας αρχίζει. Οι πόλεις βομβαρδίζονται, το μέτωπο καταρρέει και οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα. Η Μάχη της Κρήτης είναι η τελευταία ηρωική αντίσταση πριν από τη σκλαβιά.Η Ελλάδα βυθίζεται στα πιο σκοτεινά χρόνια της ιστορίας της, την Κατοχή. Πείνα, εκτελέσεις, κάψιμο χωριών, καταστροφές. Ο λαός πονά αλλά δεν σκύβει το κεφάλι.

Η Ελλάδα της Αντίστασης

Από τα βουνά και τις πόλεις ξεπηδά η φλόγα της Εθνικής Αντίστασης. Ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας κατεβάζουν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Στα χωριά, αντάρτες του ΕΛΑΣ, του ΕΔΕΣ και άλλων οργανώσεων πολεμούν τον κατακτητή. Η νεολαία οργανώνεται, γράφει συνθήματα, μοιράζει προκηρύξεις, κρύβει αγωνιστές.Κορυφαίες στιγμές της αντιστασιακής δράσης των Ελλήνων ήταν η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, καθώς και η ηρωική πράξη του Μανώλη Γλέζου και του Απόστολου Σάντα να κατεβάσουν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη πληγώνοντας το γόητρο του κατακτητή. Και τότε, έπειτα από τέσσερα χρόνια μαρτυρίου, η Αθήνα απελευθερώνεται. Ο Γεώργιος Παπανδρέου υψώνει την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Ο λαός ξεχύνεται στους δρόμους φωνάζοντας: «Ελευθερία! Ελευθερία!» Η 28η Οκτωβρίου θα μας θυμίζει πάντα πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να ορθώνεις το ανάστημά σου και να αγωνίζεσαι για την ελευθερία.

