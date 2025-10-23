Η ιστορία για τους 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου κορυφώνονται ώστε η εθνική γιορτή να τιμηθεί με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα από άκρη σε άκρη όλης της επικράτειας. Ανήμερα της εθνικής επετείου του «ΟΧΙ»που φέτος «πέφτει» την προσεχή Τρίτη άπαντες θα τιμήσουμε το έπος του 1940 και την είσοδό της χώρας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι το τέλος του (8 Μαΐου 1945). Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αναδεικνύει τη σημασία της ενότητας και της ομοψυχίας των Ελλήνων σε κοινούς αγώνες και στόχους με μοναδικό κίνητρο τα ιδανικά της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γιορτάζουμε την εδραίωση της ειρήνης εκεί όπου άλλοτε ηχούσαν οι ιαχές του πολέμου.

28η Οκτωβρίου 1940: Η ημερομηνία ορόσημο της εθνικής μας επετείου

Χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα Γκράτσι επέδωσε στον Μεταξά τελεσίγραφο ζητώντας την παράδοση της χώρας. Η άρνηση του Μεταξά εξ ονόματος όλων των Ελλήνων σήμανε την αρχή του πολέμου. Λίγο αργότερα ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, με σκοπό να καταλάβουν αρχικά την Ήπειρο. Ταυτόχρονα μία ομάδα Αλπινιστών διείσδυσε στη Βόρεια Πίνδο για να χτυπήσει στα νώτα τους οχυρωμένους Έλληνες και να εμποδίσει την άφιξη ενισχύσεων από τη Θεσσαλία. Όμως ο ελληνικός στρατός αμύνθηκε με επιτυχία, ενώ οι Ιταλοί Αλπινιστές εξουδετερώθηκαν στις χιονισμένες χαράδρες του Σμόλικα. Στα μέσα Νοεμβρίου του 1940 οι Έλληνες στρατιώτες αντεπιτέθηκαν, αναγκάζοντας τους Ιταλούς να αποσυρθούν στο εσωτερικό της Αλβανίας και πετυχαίνοντας σημαντικές νίκες, μπήκαν στη Βόρεια Ήπειρο, αλλά η περαιτέρω προώθησή τους ήταν πολύ δύσκολη. Λόγω του ορεινού εδάφους και του βαρύτατου χειμώνα, τα κρυοπαγήματα ήταν περισσότερα από τις απώλειες της μάχης, ενώ η μεταφορά τροφίμων και πυρομαχικών δυσκόλευε όσο τα στρατεύματα απομακρύνονταν απο τα ελληνικά σύνορα. Η επιχείρηση της Ιταλίας στο μέτωπο της Αλβανίας είχε αποτύχει χάρη στο ελληνικό «ΟΧΙ», την άρνηση ενός ολόκληρου λαού να υποταγεί στις επιθυμίες των ισχυρών και να χάσει τη λευτεριά του. Το έπος του 1940 αναφέρεται στο σημαντικός ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα στον νικηφόρο πόλεμο των Συμμάχων εναντίον του φασιστικού άξονα κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου με αφετηρία την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940, την προέλαση των γερμανικών δυνάμεων στο ελληνικό έδαφος από τα βόρεια σύνορα της χώρας (Απρίλιος 1941), την εδαφική κατάκτηση της Αθήνας (27 Απριλίου) και τη Μάχη της Κρήτης (20 Μαΐου) μέχρι την Απελευθέρωση το 1944.

28η Οκτωβρίου: Τιμή στην εθνική επέτειο με 21 κανονιοβολισμούς από το Λυκαβηττό

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού θα ξεκινήσουν το πρωί της Τρίτης οι εκδηλώσεις στην Αθήνα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.Ο πρώτος κανονιοβολισμός θα ακουστεί στις 7:46 π.μ., ενώ θα ακολουθήσουν άλλοι 20, όπως ορίζει το πρωτόκολλο τιμών του Ελληνικού Στρατού. Οι βολές θα πραγματοποιηθούν παραδοσιακά από το πυροβολείο του Λυκαβηττού προς τιμήν της εθνικής επετείου.

Η προέλευση του εθίμου

Το έθιμο των 21 κανονιοβολισμών έχει ρίζες που χάνονται στο χρόνο. Η επικρατέστερη εκδοχή το αποδίδει στο Βρετανικό Ναυτικό, όπου κάθε πλοίο, διαθέτοντας επτά κανόνια που μπορούσαν να ρίξουν τρεις βολές το καθένα, απέδιδε 21 πυροβολισμούς για να εκφράσει φιλικές και ειρηνικές προθέσεις κατά την είσοδό του σε λιμάνι. Η παράδοση αυτή πέρασε και στην Ελλάδα, κυρίως λόγω των στενών δεσμών του Ελληνικού και του Βρετανικού Ναυτικού μετά τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Η πρώτη φορά που οι 21 κανονιοβολισμοί ακούστηκαν στην Αθήνα ήταν το 1838, επί βασιλείας Όθωνα, στον πρώτο εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Έκτοτε, το έθιμο παραμένει αναπόσπαστο μέρος των επίσημων εορτασμών των εθνικών επετείων.

