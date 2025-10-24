Τι έγραφαν οι εφημερίδες την 28η Οκτωβρίου 1940 και γιατί η Ελλάδα γιορτάζει την έναρξη και όχι τη λήξη του πολέμου.

Κάθε χρόνο, η Ελλάδα γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου, την ημέρα που η μικρή χώρα του νότου της Μεσογείου ύψωσε το ανάστημά της απέναντι στις δυνάμεις του Άξονα.Είναι η μέρα που το «Όχι» του Ιωάννη Μεταξά έγινε σύμβολο ελευθερίας, αξιοπρέπειας και ενότητας. Ωστόσο, υπάρχει κάτι μοναδικό και βαθιά παράδοξο: η Ελλάδα δεν γιορτάζει τη λήξη του πολέμου, αλλά την έναρξή του.

Το ιστορικό ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου 1940

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Ιταλός πρέσβης Εμανουέλε Γκράτσι παρέδωσε στον πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά το ιταλικό τελεσίγραφο. Η Ρώμη απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση των ιταλικών στρατευμάτων και την κατοχή στρατηγικών σημείων της χώρας. Ο Μεταξάς, ψύχραιμος αλλά αποφασισμένος, απάντησε στα γαλλικά: «Alors, c’est la guerre», «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο». Λίγες ώρες αργότερα, τα ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν από την Ήπειρο. Ο ελληνικός στρατός, μαζί με έναν ενωμένο λαό, αντέταξε σθεναρή αντίσταση, γράφοντας τις πρώτες νικηφόρες σελίδες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για τους Συμμάχους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d56gikahsp35?integrationId=40599y14juihe6ly}

28η Οκτωβρίου 1940: Η εκφώνηση του πολεμικού ανακοινωθέντως

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών μεταδίδει το πρώτο ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου με το οποίο οι Έλληνες ενημερώνονται ότι οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν τα ελληνικά τμήματα στην ελληνοαλβανική μεθόριο. Το ιστορικό Πολεμικό Ανακοινωθέν είχε εκφωνήσει ο Κώστας Σταυρόπουλος.«Εδώ Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου. «Αἱ ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουν ἀπὸ τῆς 0530 πρωϊνῆς τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου.

Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου ἐδάφους», ακούγεται στο ηχητικό που μεταδόθηκε και μπήκε σε χιλιάδες σπίτια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-cwk65bw9dnax?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

28η Οκτωβρίου: Γιατί γιορτάζουμε την αρχή και όχι το τέλος του πολέμου

Ενώ οι περισσότερες χώρες τιμούν την απελευθέρωση ή τη λήξη του πολέμου, η Ελλάδα επέλεξε να τιμήσει την έναρξη της αντίστασης. Οι ιστορικοί εξηγούν πως, μετά το 1945, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με νέες πληγές, τον Εμφύλιο Πόλεμο και την πολιτική πόλωση. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, το «ΟΧΙ» δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική πράξη, έγινε σύμβολο ενότητας, πέρα από πολιτικές γραμμές. Η 28η Οκτωβρίου καθιερώθηκε, λοιπόν, ως εθνική επέτειος γιατί εξέφραζε την απόφαση ενός ολόκληρου λαού να αντισταθεί, ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνούσε.