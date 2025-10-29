Η αναφορά Μητσοτάκη στα τροχαία δυστυχήματα κατά την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου.

Λιγότερα τροχαία δυστυχήματα καταγράφηκαν φέτος κατά την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου σημειώθηκαν έξι τροχαία δυστυχήματα- με ισάριθμους νεκρούς- έναντι 14 στην αντίστοιχη περσινή έξοδο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε αυτά τα στοιχεία στην τοποθέτησή του στο υπουργείο συμβούλιο.

«Φέτος, χάρη και στον σχεδιασμό της Τροχαίας αλλά και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα θανατηφόρα δυστυχήματα στο τετραήμερο - πέρυσι ήταν τριήμερο - ήταν λιγότερα από τα μισά σε σχέση με πέρυσι, μια σημαντική πρόοδος», είπε ο πρωθυπουργός.

«Κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, με πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, αλλά είναι σαφές ότι κάτι αλλάζει στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς και του περιορισμού των θανατηφόρων ατυχημάτων», συμπλήρωσε.

Τα τροχαία δυστυχήματα που καταγράφηκαν

