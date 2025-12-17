Ο RSV είναι ένας «περίεργος» ιός, παραδέχεται ο πνευμονολόγος - φυματιολόγος, Διονύσης Παπαλεξάτος.

Για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό μίλησε την Τετάρτη ο πνευμονολόγος - φυματιολόγος Διονύσης Παπαλεξάτος, διευκρινίζοντας πως μοιάζει στα συμπτώματα με τον κορονοϊό και την γρίπη - αν κι εμφανίζει μάλλον ηπιότερα συμπτώματα - αλλά παρουσιάζει υψηλή νοσηρότητα.

Ο RSV μεταδίδεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, προκαλεί δύσπνοια και ταχύπνοια, αλλά σπάνια υψηλούς πυρετούς (όπως η γρίπη).

Σύμφωνα πάντα με τον ιατρό, από τον RSV κινδυνεύουν:

βρέφη

ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών

άτομα με χρόνια αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα

όσοι έχουν ΧΑΠ, βρογχικό άσθμα, πνευμονική ίνωση

όσοι έχουν καρδιακή ανεπάρκεια ή στεφανιαία νόσο

ανοσοκοτασταλμένοι

άτομα άνω των 75 ετών με συννοσηρότες.

Ο Διονύσης Παπαλεξάτος τονίζει πως σε αυτή την φάση - σε αντίθεση με τον κορονοϊό και την γρίπη - δεν υπάρχει θεραπεία για τον RSV, άλλα μόνο εμβόλιο.

{ttps://exchange.glomex.com/video/v-df0ejeplgbgh?integrationId=40599y14juihe6ly}