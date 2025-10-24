Δείτε αναλυτικά τον καιρό από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με συννεφιά από τα δυτικά προς τα ανατολικά ξημέρωσε η χώρα μας, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι ο καιρός θα καθαρίσει από το αργά το μεσημέρι και μετά.

Εντονα φαινόμενα αναμένονται το πρωί σε Ήπειρο και βόρειο Ιόνιο, ενώ μέχρι και το μεσημέρι η Δυτική Ελλάδα θα έχει άστατο καιρό. Παροδικές βροχές αναμένονται και στη Μακεδονία.

Η θερμοκρασία αναμένεται στα κεντρικά να φτάσει τους 27 βαθμούς, στα βόρεια από 17 έως και 25 και στα νότια στους 27. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 βαθμούς, και στα ανατολικά του 23 με 24 βαθμούς.

Το Σάββατο, θα έχουμε καλό καιρό παντού, την Κυριακή το πρωί ίσως έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες και καταιγίδες σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και από το πρωί της Δευτέρας ο καιρός θα χαλάσει στα ορεινά της Στερεάς, στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, στη Ήπειρο και στα ορεινά της Μακεδονίας.

Από το μεσημέρι και μετά αυτό το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα και τη νύχτα της Δευτέρας, θα έχουμε φαινόμενα σε Θράκη, νησιά αν. Αιγαίου και μέχρι το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στα νησιά του αν. Αιγαίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης την 28η Οκτωβρίου θα έχουμε ψύχρα, ενώ η τάση του καιρού η οποία θα παραμείνει και την Τετάρτη κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=sO5SXwm73dQ}