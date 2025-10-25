Από την ένταση του ωστικού κύματος έσπασαν τζάμια ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Την ευθύνη για την έκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού, που σημειώθηκε στις 11 Οκτωβρίου, ανέλαβε η «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» για την υπεράσπιση της μνήμης του αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη και της Παλαιστινιακής αντίστασης.

Η έκρηξη προκλήθηκε μετά από επίθεση με γκαζάκια στο σημείο, που βρίσκεται στο ύψος της Καλλιθέας, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

Με το μήνυμα «Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη» η οργάνωση καταγγέλλει όσα εκτυλίσσονται γύρω από την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνουν λόγο για «τεράστιο δίκτυο ληστείας του δημοσίου πλούτου μέσω του» Οργανισμού, το οποίο όπως αναφέρει σε ανακοίνωση: «Στήθηκε με κεντρική εντολή».

Όπως αναφέρεται μάλιστα, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως βασικό κρατικό εργαλείο για τη διανομή των επιδοτήσεων της ΕΕ, δεν μπορεί παρά να φέρει ως συστατικό στοιχείο τη διαφθορά».

Σε βίντεο που είχαν δημοσιευθεί φαίνονταν δύο άτομα να πλησιάζουν την είσοδο του κτιρίου και να αφήνουν γκαζάκια στην είσοδο του παραρτήματος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, σημειώνεται έκρηξη, η οποία προκαλεί μικρής έκτασης φθορές.