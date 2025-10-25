Τον ακινητοποίησαν πυροβολώντας τον στο πόδι.

Συμπλοκή ενός άνδρα, που κρατούσε μαχαίρι και προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με δυο αστυνομικούς σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σάββατο (25/10) στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 50χρονο, ο οποίος προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με μαχαίρι. Στη συνέχεια ο 50χρονος δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι επανειλημμένα σε βάρος των αστυνομικών, με επακόλουθο τον τραυματισμό του ενός αστυνομικού στον αριστερό βραχίονα.

Ο δεύτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επίθεση, πυροβόλησε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δράστη στο δεξί πόδι.

Στο σημείο του περιστατικού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους δυο τραυματίες, τον δράστη και τον αστυνομικό, ενώ διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό.