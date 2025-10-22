Ο Φραπές δήλωνε μεγάλες εκτάσεις π.χ. στη Χίο, αλλά λίγο πριν κλείσει η χρονιά, κατέθετε δήλωση πως εκ παραδρομής το είχε βεβαιώσει.

Στην «τσιμπίδα» της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο αποκαλούμενος «Φραπές» από την Κρήτη για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάνω από 2 εκ ευρώ φέρεται να απέκτησε «αδικαιολόγητα» μέσα σε δύο χρόνια.

Ποσό ύψους 2,5 εκ ευρώ φαίνεται ότι μπήκε στην τσέπη του αποκαλούμενου «Φραπέ» από την Κρήτη σε μόλις δύο χρόνια, το οποίο… ξέχασε μάλιστα να δηλώσει στο πόθεν έσχες, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, Γιώργος Ξυλούρης το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή, κατάφερε τη διετία 2021-2023, όπως προκύπτει από το πόρισμα της Αρχής να αποκομίσει 2,5 εκ ευρώ αλλά και να αποκτήσει οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ των οποίων και μία τζάγκουαρ!

Τα στοιχεία αυτά εντόπισε ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης Ξέπλυμα που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενήργησε ο κ. Βουρλιώτης εντόπισε «τη μαύρη τρύπα» στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Γιώργου Ξυλούρη, καθώς αν και ήταν υποχρεωμένος, δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες. Ερευνώντας πολύ προσεκτικά την υπόθεση, ο επικεφαλής της Αρχής διαπίστωσε ότι ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν δικαιολογείται η απόκτηση του.

Το κόλπο για «ζεστό» χρήμα

Τα χρήματα αυτά αν και διακινούνταν από τον αποκαλούμενο «Φραπέ», πουθενά δεν φαίνονταν. Το κόλπο ήταν απλό. Δήλωνε μεγάλες εκτάσεις π.χ. στη Χίο, για να παίρνει τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις αλλά λίγο πριν κλείσει η χρονιά, κατέθετε δήλωση πως εκ παραδρομής το είχε βεβαιώσει. Έτσι, εισέπραττε κανονικά τα ποσά των επιδοτήσεων και δεν τα δήλωνε για να φαίνονται στο πόθεν έσχες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκτός όμως από τα χρήματα αυτά, η Αρχή βρήκε ότι ο «Φραπές» έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια τζάγκουαρ.

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά ο Γιώργος Ξυλούρης για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Επιπλέον, θα διαβιβάσει το φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

Παράλληλα όμως, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο από τα στοιχεία, τότε αυτό όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές θα ανοίξει και δεύτερη δικογραφία για κακούργημα.

Ο συγκεκριμένος όμως παραγωγός καλείται να επιστρέψει χρήματα και στον Συνεταιρισμό στον οποίο ήταν πρόεδρος. Αν και δεν επιτρέπεται τέτοιου τύπου συναλλαγή, φέρεται να είχε λάβει 600 χιλ. ευρώ από τον Συνεταιρισμό ο οποίος τώρα τα απαιτεί πίσω.