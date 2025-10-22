Οι συλλήψεις έρχονται μετά την έρευνα που διέξαγεται εδώ και μήνες από την Οικονομική Αστυνομία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Τετάρτης έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, στα χέρια των αρχών βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του εγκληματικού κυκλώματος, οι οποίοι συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά.