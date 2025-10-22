Περιουσία ύψους 2,5 εκ ευρώ φαίνεται ότι απέκτησε σε μόλις δύο χρόνια ο αποκαλούμενος «Φραπές» από την Κρήτη….ξεχνώντας μάλιστα …να δηλώσει.

Περιουσία ύψους 2,5 εκ ευρώ φαίνεται ότι απέκτησε σε μόλις δύο χρόνια ο αποκαλούμενος «Φραπές» από την Κρήτη….ξεχνώντας μάλιστα …να δηλώσει δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, Γιώργος Ξυλούρης το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή , κατάφερε τη διετία 2021-2023, όπως προκύπτει από το πόρισμα της Αρχής να φτιάξει μεγάλη περιουσία αλλά και να αποκτήσει οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ των οποίων και μία τζάγκουαρ!!!

Τα στοιχεία αυτά αποκάλυψε ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης Ξέπλυμα που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενήργησε ο κ. Βουρλιώτης εντόπισε «τη μαύρη τρύπα» στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Γιώργου Ξυλούρη, καθώς αν και ήταν υποχρεωμένος, δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες. Ερευνώντας πολύ προσεκτικά την υπόθεση, ο επικεφαλής της Αρχής διαπίστωσε ότι ένα μεγάλο ποσό ,περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν δικαιολογείται η απόκτηση του.

Εκτός όμως από τα χρήματα αυτά ή Αρχή βρήκε ότι ο «Φραπές» έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια τζάγκουαρ.

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά ο Γιώργος Ξυλούρης για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Επιπλέον,θα διαβιβάσει το φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

Παράλληλα όμως,συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο από τα στοιχεία,τότε αυτό όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές θα ανοίξει και δεύτερη δικογραφία για κακούργημα.

Είναι πάντως ενδεικτικό της ασυδοσίας που υπήρξε,ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες διέπραξε επιδοτήσεις Ωστόσο,στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Παρα ταύτα όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε!.