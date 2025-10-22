Η ένταση της συζήτησης ανέβηκε όταν τέθηκαν ερωτήματα από την εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, σχετικά με τις σχέσεις του κ. Σατολιά με το ΠΑΣΟΚ, με τον ίδιο να δηλώνει ότι συναντά πιο συχνά τον πρωθυπουργό από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Σκάνδαλο με συμμετοχή αξιωματούχων, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ψευτοαγρότες και απατεώνες που λεηλάτησαν τον κόπο του αγρότη για πρώτη φορά συντεταγμένα», κατήγγειλε ο , Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατολιάς, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Σατολιάς έθεσε στο επίκεντρο ζητήματα κακής λειτουργίας, διαφθοράς και αδιαφάνειας που πλήττουν τον αγροτικό τομέα δηλώνοντας πως «επικαλούμαι το δικαίωμα φωνής και κραυγής απόγνωσης, τόσο ως αγρότης όσο και ως πολίτης, απέναντι στον στραγγαλισμό που βιώνουμε».

«Αυτά τα φαινόμενα δεν είναι σημερινά. Έρχονται από παλιά, με πλαστές δηλώσεις βοσκοτόπων και την εκμετάλλευση κενών του κανονισμού», σημείωσε εν συνεχεία ενώ κατήγγειλε κάποια ΚΥΔ που όπως είπε «έστησαν φάμπρικα εις βάρος των αγροτών», ενώ υποστήριξε πως τεχνικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ προωθούν υπηρεσίες και προϊόντα για ίδιον όφελος, εκμεταλλευόμενοι τα δεδομένα των αγροτών.

Ο κ. Σατολιάς υπογράμμισε ότι επί χρόνια έχει ενημερώσει όλους τους αρμόδιους φορείς και πολιτικούς για τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έκανε λόγο για αδιαφορία και συγκάλυψη από διάφορες κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως χρώματος. Παράλληλα ερωτώμενος για την περίπτωση Καϊμακάμη, υποστήριξε πως δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τον ίδιο, στέλεχος του Οργανισμού να λαμβάνει και επιδοτήσεις.

Η ένταση της συζήτησης ανέβηκε όταν τέθηκαν ερωτήματα από την εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, σχετικά με τις σχέσεις του κ. Σατολιά με το ΠΑΣΟΚ, με τον ίδιο να δηλώνει ότι συναντά πιο συχνά τον πρωθυπουργό από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ενδεικτικός του κλίματος που επικράτησε είναι ο παρακάτω διάλογος:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λαζαρίδης: Είστε μέλος του ΠΑΣΟΚ;

Μάρτυρας: Δεν υπήρξα ποτέ μέλος κανενός κόμματος

Λαζαρίδης: Προσέξτε γιατί έχετε ορκιστεί…

Φωνές από ΠΑΣΟΚ: Να μην υπάρχουν απειλές

Λαζαρίδης: Δεν απείλησα κανέναν!

Μάρτυρας: Ψήφισα ως φίλος του ΠΑΣΟΚ στις εσωκομματικές εκλογές. Εκεί ήταν και νεοδημοκράτες που ψήφισαν!

Λαζαρίδης: Είστε συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη; Τον συμβουλεύετε για τα αγροτικά;

Μάρτυρας: Περισσότερο έχω μιλήσει και τον πρωθυπουργό παρά με τον κύριο Ανδρουλάκη. Οχι, δεν συμβουλευω Ανδρουλάκη για αγροτικά

Λαζαρίδης: Είχατε συναντήσει τον κύριο Ανδρουλάκη εδώ στη Βουλή;

Μάρτυρας: Είχε καλέσει παραγωγικούς φορείς, ναι. Να σας δείξω και μια φωτογραφία με τον πρωθυπουργό;

Λαζαρίδης: Δεν ήρθατε εδώ για να μας πουλήσετε εξυπνάδες! Συναντήσατε τον κύριο Ανδρουλάκη και στα Καλάβρυτα. Τον ενημερώσατε για το “σκάνδαλο” του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Και μετά από ένα χρόνο είχα συναντήσει τον πρωθυπουργό στα Καλάβρυτα. Διαχρονικά εμείς μεταφέραμε τα προβλήματα σε όλα τα κόμματα. Δεν θυμάμαι εάν του το είπα την ημέρα εκείνη.

Λαζαρίδης: Πολλά βλέπω να μην θυμάστε…. Συμμετείχατε σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ το Δεκέμβρη του ΄24. Δεν βρήκα καμια αναφορά σας για ενισχύσεις ή για γαλάζιες ακρίδες. Τώρα μιλήσατε για σκάνδαλο. Τότε γιατί δεν το θέσατε; Τώρα μιλάτε για σκάνδαλο…

Μάρτυρας: Βεβαίως, μιλάω για κακή λειτουργία που έγινε σκάνδαλο.

Λαζαρίδης: Τώρα το θυμηθήκατε… Είστε 25 χρόνια συνδικαλιστής!

Μάρτυρας: Δεν είμαι συνδικαλιστής, συνεταιριστές είμαστε. Δεν ξέρετε τι λέτε!

Λαζαρίδης: Σας παρακαλώ.

Μάρτυρας: Λέτε ασυναρτησίες.

Λαζαρίδης! Τι λέω; Τι είπα; Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε έτσι!

Μάρτυρας: Δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι στον στάβλο και δε φοβάμαι τίποτα. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά δεν είμαστε συνδικαλιστές, συνεταιριστές είμαστε.

Κόντρα είχαμε και με την έναρξη της συνεδρίασης με αφορμή το αίτημα της ΝΔ για διενέργεια από την ΑΑΔΕ τεχνικού ελέγχου στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2009 έως και σήμερα. Η αντιπολίτευση, ζήτησε ο έλεγχος να διεξαχθεί από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα και όχι από την ΑΑΔΕ, όπως υποστήριξε η Μιλένα Αποστολάκη έχει απωλέσει κάθε εχέγγυο αντικειμενικότητας