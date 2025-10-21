Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή ενάντια «στην προσπάθεια φίμωσης» - Στην Ολομέλεια η τροπολογία που προκαλεί αντιδράσεις.

Με νέα συγκέντρωση σήμερα έξω από τη Βουλή απαντούν συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και μέλη της πρωτοβουλίας «Μέχρι τέλους» στην τροπολογία της κυβέρνησης που μεταξύ άλλων απαγορεύει τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις πολιτών, στον χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ προβλέπει ποινή φυλάκισης έως ενός έτους ή χρηματική ποινή για τους παραβάτες.

Η τροπολογία κατατέθηκε χθες βράδυ - λίγες ώρες αφότου συγγενείς των θυμάτων έγραψαν ξανά τα ονόματα των νεκρών με κόκκινη μπογιά - και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα πάρει τον λόγο.

«Δεν θα φύγουμε από εκεί μέχρι να έρθει η δικαίωση για τα παιδιά μας. Με αυτό που κάνουν προκαλούν και εμάς τους συγγενείς και τους απλούς πολίτες», είπε χθες ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

«Ας μας βάλουν όλους μέσα», είπε ο Πάνος Ρούτσι, που έχασε τον γιο του Ντένις στο τραγικό δυστύχημα, και προειδοποίησε: «Θα έχουμε θύματα».

Το κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από τη Βουλή

Το σημερινό κάλεσμα της πρωτοβουλίας «Μέχρι τέλους» αναφέρει: «Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, μέσα στη Βουλή θα ψηφίζουν την τροπολογία που θέλει να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εκείνη τη μέρα, εμείς θα βρισκόμαστε έξω από τη Βουλή, μπροστά στο ίδιο Μνημείο, για να διαδηλώσουμε ενάντια σε αυτή την προσπάθεια φίμωσης. Καλούμε φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες γειτονιάς, κινήματα αλληλεγγύης και κάθε οργανωμένη δύναμη του αγώνα να είναι εκεί μαζί μας».

Η τροπολογία

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών «Σύσταση και Οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», στο χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

Στην τροπολογία, προστίθεται ότι όσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επισημαίνεται στην τροπολογία.

Φλωρίδης: Ουδείς απαγορεύει τις συναθροίσεις

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας σήμερα στο ERTnews χαρακτήρισε την κυβερνητική πρωτοβουλία «πρωτίστως ενωτική», σημειώνοντας ότι στόχος της είναι «να προστατευθεί το υπέρτατο μνημείο του έθνους μας, όπου τιμάται η εθνική μνήμη και οι αγώνες του ελληνικού λαού». Όπως είπε, «εκεί αποδίδουμε τιμές στους νεκρούς μας και δεν μπορεί να υπάρξει διχασμός γύρω από ένα τέτοιο σημείο».

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο υπουργός εξέφρασε έκπληξη για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν προτίθενται να υπερψηφίσουν την τροπολογία. «Δεν μπορεί να διχάζει το εθνικό μνημείο. Είναι χώρος ιερός και δεν προσφέρεται για πολιτικοκοινωνικές διαμαρτυρίες. Υπάρχουν άλλοι χώροι, λίγα μέτρα πιο πέρα, όπως η πλατεία Συντάγματος», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι η ρύθμιση περιορίζει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, υπογράμμισε πως «ουδείς απαγορεύει τις συναθροίσεις - απλώς το έθνος έχει υποχρέωση να προστατεύει τη μνήμη των αγώνων του».

Σε ερώτηση γιατί η κυβέρνηση προχωρά τώρα στην ψήφιση του μέτρου, ο κ. Φλωρίδης απάντησε ότι «κάποια πράγματα ωριμάζουν στον χρόνο», προσθέτοντας ότι η απόφαση δεν συνδέεται με την πρόσφατη απεργία πείνας του πατέρα του θύματος των Τεμπών, Πάνου Ρούτσι.

